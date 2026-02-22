Κυριακή για… καναπέ με ματς για όλα τα γούστα!

Η Κυριακή αποτελεί παραδοσιακά μία ποδοσφαιρική ημέρα και τα παιχνίδια της Super League λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί δεν θα έχουν στο πλευρό τους την υποστήριξη των φιλάθλων τους καθώς έχουν τιμωρηθεί και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, βρίσκεται βέβαια σε καλή κατάσταση και θέλει να παραμένει μέσα στην πρώτη οκτάδα. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος (2-2) στο ΟΑΚΑ με τη Βικτόρια Πλζεν την Πέμπτη και θα διεκδικήσει στην Τσεχία την πρόκριση του στους «16» του Europa League.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» αλλά τα 2 γκολ του δεν αρκούσαν για τη νίκη.

Το «τριφύλλι» δεν έχει περιθώρια για απώλειες βαθμών στη Super League και πηγαίνει στο Ηράκλειο για τη νίκη.

Στις 18:00, η ΑΕΛ Novibet περιμένει τον ΠΑΟΚ στην ΑΕΛ Novibet Arena. Οι Θεσσαλοί προέρχονται από έναν πολύτιμο βαθμό (1-1) στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο έχουν δείξει φανερή βελτίωση και με 20 βαθμούς έχουν ρεαλιστικές ελπίδες για την παραμονή τους.

Ο ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό από την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Θέλτα την Πέμπτη, αλλά το γκολ του Γερεμέγεφ στο 77’ τον κράτησε ζωντανό ενόψει επαναληπτικού.

Η ήττα με 2-1 τον «πλήγωσε» και τώρα επικεντρώνεται στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ που κρύβει κινδύνους. Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν τον πρώτο λόγο και οι γηπεδούχοι δύσκολα θα ρισκάρουν. Το Under 2.5 είναι σε απόδοση 1.97 στη Novibet.

Στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής, η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Λεβαδειακό.

Η Ένωση έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα με τρία ντέρμπι σε πέντε αγώνες. Με το 0-0 στην Τούμπα την προηγούμενη εβδομάδα, διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ

Το σύνολο του Νίκολιτς έχει άλλη μία δύσκολη αποστολή απέναντι στον αξιόλογο και εντυπωσιακό φέτος Λεβαδειακό.

Οι Βοιωτοί παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έβγαλαν αντίδραση και πήραν έναν σημαντικό βαθμό (0-0), στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Έπαιζαν μάλιστα από το 41’ με παίκτη λιγότερο αλλά προσπάθησαν να κάνουν το παιχνίδι τους. Το ίδιο θα επιδιώξουν και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

