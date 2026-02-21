Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε!

Ώρα τελικού, ώρα τίτλου για τους «αιώνιους», με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να τίθενται αντιμέτωποι στα Δύο Αοράκια, στον 51ο τελικό Κυπέλλου (20:00).

Το πρώτο τρόπαιο του 2026 μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό από αυτά που ακολουθούν και κυρίως την Euroleague, όμως για τους «αιώνιους» είναι το πιο σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή, ειδικά αφού τίθενται ενώπιος ενωπίω.

Οι «αιώνιοι» επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και ξεπέρασαν εμφατικά τα εμπόδια που βρήκαν σε προημιτελικούς και ημιτελικούς κι έτσι έκλεισαν ραντεβού για 13η φορά σε τελικό, με τους 12 προηγούμενους να έχουν χαρίσει 8 τρόπαια στο «τριφύλλι» και 4 στους Πειραιώτες αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός στην πορεία του στο Final-8 νίκησε ΑΕΚ (81-67) και Μαρούσι (91-67), ενώ ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ (101-71) και Ηρακλή (91-61) και μένει η δική τους κόντρα με φόντο το τρόπαιο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση λόγω της συνεχούς ανοδικής πορείας από τη στιγμή που μπήκαμε στο 2026 θέλει το 13ο τρόπαιο στον θεσμό και το πρώτο μετά το 2024, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει μέσω του Κυπέλλου να αφήσει πίσω το προβληματικό προηγούμενο διάστημα με ήττες ευρωπαϊκές και εντός συνόρων (σ.σ. με Άρη και Κολοσσό) και να ανεβάσει την ψυχολογία της για τις επόμενες σημαντικές μάχες στην Euroleague, μέσω του 22ου και back to back Κυπέλλου.

Αμφότεροι έχουν «πονοκέφαλο» για τη σύνθεση της εξάδας ξένων, καθώς αναγκαστικά κάποιοι θα μείνουν εκτός, με τον Μπαρτζώκα να περιμένει τι θα συμβεί με τους σέντερ, καθώς Τζόουνς και πολύ περισσότερο Μιλουτίνοφ «λαβώθηκαν».

Όσο για τον Αταμάν, έχοντας πλέον και τον Χέιζ-Ντέιβις που έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις με τα πράσινα σε προημιτελικό και τελικό, αναγκάζεται ουσιαστικά να επιλέξει έναν κλασικό σέντερ (σ.σ. Χολμς) και να αφήσει εκτός τον Σορτς.

Ο τελικός αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με τη φόρμα να λέει… Ολυμπιακός και την βελτίωση λόγω και της προσθήκης του Χέιζ-Ντέιβις σε συνδυασμό με ενδεχόμενη απουσία του Μιλουτίνοφ να λέει... Παναθηναϊκός. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως σε κανέναν εκ των 50 τελικών δεν έχει προκύψει παράταση. Μήπως έφτασε η ώρα; Στο 11.00 να οδηγηθεί στο έξτρα πεντάλεπτο ο τελικός.

Για τον Ολυμπιακό ο Νιλικίνα θα αναλάβει κυρίως αμυντικό ρόλο, ωστόσο στην επίθεση αναμένεται να του… δοθεί από την «πράσινη» άμυνα χώρος για να σουτάρει τρίποντο, ως ο θεωρητικά λιγότερο επικίνδυνος σουτέρ της ομάδας του. Στο 2.10 να ευστοχήσει σε ένα τρίποντο.

Στον Παναθηναϊκό ο Τζέριαν Γκραντ είναι κομβικός και στις δύο πλευρές, έχοντας τη δυνατότητα να σκοράρει, αλλά και να δημιουργήσει. Στο 1.87 το Over 12.5 σε combo πόντων και ασίστ.

