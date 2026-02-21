Καθαρίζει από ημίχρονο και τα βλέμματα στη Γερμανία!

Ο Ολυμπιακός λίγο μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν και πριν πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς, στρέφει την προσοχή του ξανά στο πρωτάθλημα, όπου υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (17:00) για την 22η αγωνιστική, με μοναδικό στόχο τη νίκη ώστε να παραμείνει σε τροχιά κορυφής και τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες, καθώς η κανονική διάρκεια οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και κάθε στραβοπάτημα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό ενόψει των Playoffs.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να αφήσει προσωρινά στην άκρη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και να επικεντρωθεί σε έναν κρίσιμο αγώνα πρωταθλήματος, ενώ ακολουθεί η ρεβάνς στη Γερμανία μετά το 0-2 από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Το 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και το 0-0 με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας έχουν καθηλώσει τους Πειραιώτες στους 47 βαθμούς, δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και οριακά μπροστά από τον ΠΑΟΚ που έχει αγώνα λιγότερο.

Η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό έρχεται μετά την ήττα με 0-2 από τη Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς των Playoffs του Champions League, αποτέλεσμα που δυσκολεύει κατά πολύ την υπόθεση πρόκριση. Πριν από τη δύσκολη αποστολή της Τρίτης (24/2), ο Ολυμπιακός επιδιώκει τη μια πειστική εμφάνιση και τους τρεις βαθμούς.

Οι Αγρινιώτες του Γιάννη Αναστασίου από την πλευρά τους έπειτα από έπειτα από σερί 7 ηττών, έχουν σερί δύο νικών, με το 1-4 στη Λάρισα επί της ΑΕΛ Novibet και το 3-1 επί του Αστέρα στο Αγρίνιο, ανεβαίνοντας στους 21 βαθμούς.

Πέρυσι ο Παναιτωλικός ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε λευκή ισοπαλία στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να επιδιώκουν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο και η «ερυθρόλευκη» επικράτηση και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στο 1.80.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα πιέσουν και ως συνηθίζουν θα γίνει κυρίως από τα πλάγια με σέντρες, δρομολογώντας κερδισμένα κόρνερ. Στο 2.03 τα Over 9.5 κόρνερ στην αναμέτρηση.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.