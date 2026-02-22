Stoiximan Super League: Γκολ στο Ηράκλειο, σκληρά αουτσάιντερ σε Λάρισα και Νέα Φιλαδέλφεια

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της Κυριακής στη Stoiximan Super League.

Πέντε στροφές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου στην Stoiximan Super League και το ενδιαφέρον στην κούρσα του τίτλου, της τετράδας, των playoffs 5-8 και της ουράς, κορυφώνεται. Στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής (22/2), ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρήκε τον εαυτό της μετά από ένα κακό πρώτο μισό της σεζόν και ήδη έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι σε πολύ κατάσταση ο ΟΦΗ, που τρέχει αήττητο έξι αγώνων με απολογισμό τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Είναι στην 8η θέση του πρωταθλήματος, στο -2 από την 6η και το +4 από την 9η, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο ματς από το μεσοβδόμαδο 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Έμεινε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή με δύο γκολ του εξαιρετικού Τεττέη, ωστόσο ισοφαρίστηκε λίγο πριν το φινάλε. Εντός συνόρων, η ομάδα του Μπενίτεθ κάνει αγώνα δρόμου για την τετράδα, καθώς είναι στο -6 από τον Λεβαδειακό αλλά και με ένα ματς λιγότερο. Αυξάνονται οι λύσεις στα εγχώρια παιχνίδια και δεδομένα θα υπάρξει φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα, αφού ακολουθεί και η ευρωπαϊκή ρεβάνς της Τσεχίας.

Ο Κόντης έχει κάνει δουλειά στον ΟΦΗ και γνωρίζει καλά τον αντίπαλο, ενώ η ομάδα του είναι πλήρως απαλλαγμένη από την πίεση και με αυτοπεποίθηση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια για απώλειες, ενώ θέλει να ανεβάσει τον ρυθμό του πριν παίξει την πρόκριση στους 16 του Europa League κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν. Προϋποθέσεις για up tempo 90λεπτο στο Ηράκλειο και με φάσεις στις δύο περιοχές. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Αντίνο γκολ ή ασίστ & ΟΦΗ Over 3,5 κόρνερ σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 18:00, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην AEL FC Arena. Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους, οι «βυσσινί» κατάφεραν σημαντικά αποτελέσματα με στόχο την σωτηρία τους. Ξεκόλλησαν από τις θέσεις υποβιβασμού, ωστόσο οφείλουν να παραμείνουν σε «συναγερμό» αφού η διαφορά του +4 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης δεν σηκώνει εφησυχασμό. Ειδικά από τη στιγμή που ακολουθούν και τα playouts. Μετά από τρεις σερί νίκες και την ήττα-σοκ στο 1-4 από τον Παναιτωλικό, η ΑΕΛ στάθηκε πολύ καλά στη Λεωφόρο και απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Παναθηναϊκό.

Κουρασμένος πνευματικά και σωματικά, με πολλές σημαντικές απουσίες και τον Λουτσέσκου μακριά από την άκρη του πάγκου, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-2 την Πέμπτη από τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Αυτή την εποχή η ένταση στο παιχνίδι του «Δικεφάλου» δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στο 100% και το τεχνικό επιτελείο καλείται να βρει τις λύσεις για να φρεσκάρει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Στον τελικό του Κυπέλλου και γερά μέσα στην κούρσα του τίτλου, ο ΠΑΟΚ έχει βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα μπροστά του και ευελπιστεί στην άμεση επάνοδο σημαντικών παικτών του στη δράση. Η νίκη είναι επιτακτική ανάγκη απέναντι στην ΑΕΛ, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους πριν τη ρεβάνς στο Βίγκο.

Πιο περίπλοκη από όσο φαντάζει η αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί, όχι όμως σε αποδόσεις που αξίζουν το ρίσκο. Η ΑΕΛ απέκτησε συνοχή και μεγαλύτερη σιγουριά στο παιχνίδι της. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Παβλένκα 2+ αποκρούσεις & Ζαφείρης 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 8.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Λεβαδειακός στις 20:00, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε καλή κατάσταση η ομάδα του Νίκολιτς, με μόλις μια ήττα τους τελευταίους 4,5 μήνες και ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Ενισχυμένη από το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έβγαλε ένα ζόρικο πρόγραμμα δίχως μεγάλες απώλειες και έχει παιχνίδια του χεριού της μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Δύσκολα χάνει τον έλεγχο στο χορτάρι, κρατά σε υψηλό επίπεδο τη δημιουργία της και ξέρει πότε να ρισκάρει.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει, διατηρώντας προβάδισμα για την 4η θέση της κανονικής περιόδου που οδηγεί στα playoffs. Είναι στο +6 από τον Παναθηναϊκό, έχει δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το φινάλε, εντούτοις πείθει πως μπορεί να τα καταφέρει. Έδειξε χαρακτήρα μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στα ημιτελικά του Κυπέλλου και κράτησε στο 0-0 τον Ολυμπιακό, παίζοντας με παίκτη λιγότερο για μια ώρα αγώνα. Εξαιρετικός στο τρανζίσιον ο Λεβαδειακός, με γρήγορους παίκτες, ξεκάθαρους ρόλους και πολλή ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Διόλου τυχαίο το γεγονός πως παρουσιάζει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 49 τέρματα!

Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, ωστόσο ο Λεβαδειακός έχει αποδείξει πως είναι πολύ επικίνδυνος ακόμη και απέναντι σε ομάδες με πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Παιχνίδι που μπορεί να προσφέρει θέαμα, ειδικά από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι δεν... κρύβονται. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Γκατσίνοβιτς 1+ ασίστ & Λεβαδειακός Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 9.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

