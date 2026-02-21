Για το πρώτο τρόπαιο του 2026 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Συνεπείς στο ραντεβού τους για μια ακόμα φορά οι δύο “αιώνιοι”, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας σε μια αναμέτρηση που αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Ηράκλειο με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς αλλά παράλληλα και τις φαρμακευτικές ιδιότητες που δίνει σε κάθε ένας τους, μια μεγάλη νίκη επί του “αιωνίου” αντιπάλου. Τα προβλήματα σε κάθε στρατόπεδο δεν είναι λίγα, όμως η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων στην Κρήτη είναι καλή και οι πιθανότητες επικράτησης πλέον μοιρασμένες.

Ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ (ο οποίος ακολούθησε το πρόβλημα του Ταϊρίκ Τζόουνς) αποτελεί το κυρίαρχο θέμα για τους ερυθρόλευκους. O Γιώργος Μπαρτζώκας θα ετοιμάσει την ομάδα του ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί ακόμα και στην πιο δύσκολη συνθήκη (δηλαδή να παραταχτεί με ένα μόνο “5”). Η καλή κατάσταση του Ντόντα Χολ δίνει ελπίδες -αναφορικά με την κάλυψη μέρους του κενού-ενώ ο ανεβασμένος Άλεκ Πίτερς αναμένεται να έχει αυξημένες αρμοδιότητες, καλύπτοντας και τις δύο θέσεις της frontcourt. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να χτυπήσει τον αντίπαλο του στην καρδιά της ρακέτας, με κάθε διαθέσιμο όπλο (κοψίματα, ρολάρισμα ψηλού, επιθετικό ριμπάουντ).

Η παρουσία του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έχει φέρει άλλον αέρα στις τάξεις του Παναθηναϊκού. O Αμερικανός φόργουορντ φέρνει μια ξεχωριστή αύρα, ηγεσία και ένα πληθωρικό πακέτο που αυξάνει αρκετά τις διαθέσιμες επιλογές για τον Έργκιν Άταμαν. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να παίξουν γρήγορα και θα ακουμπήσουν σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός για τους γκαρντ τους και τον Χέις-Ντέιβις. Κλειδί για τη δυναμική τους στο επιθετικό κομμάτι θα είναι η αποτελεσματικότητα του Κέντρικ Ναν ενώ “κρυφό χαρτί” αναφορικά με το κομμάτι των διαθέσιμων χώρων μπορεί να αποτελέσει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που μοιάζει σε καλή κατάσταση στην Κρήτη.

Αναμένεται ένα αμφίρροπο ματς με διακυμάνσεις όπου οι παίχτες-ρόλων μπορούν να καθορίσουν την τελική του έκβαση.

