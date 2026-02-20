Βίντεο – έπος στο Allwyn Final 8: Γκραντ και Γουόκαπ φορούν σαρίκι και απαγγέλλουν μαντινάδες σε Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη (vid)
Η Allwyn, Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγός Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης, προκάλεσε τους παίκτες των δύο ομάδων να εξασκήσουν τα ελληνικά τους μαθαίνοντας μαντινάδες εμπνευσμένες από το μπάσκετ.
Στην προσπάθεια αυτή, φυσικά, δεν ήταν μόνοι τους αφού ένας ντόπιος Κρητικός τους έκανε μάθημα προκειμένου να καταφέρουν να τη μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο σωστά και ολοκληρωμένα στους συμπαίκτες τους.
Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.
Δείτε τα βίντεο:
