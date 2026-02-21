Η Garmin Greece βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά στα Gazzetta Awards

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το ελληνικό αθλητικό στερέωμα έδωσε το «παρών» στην 11η διοργάνωση των Gazzetta Awards by Novibet, σε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, διακρίσεις και δυνατές στιγμές.

Τα βραβεία, που αποτελούν πλέον θεσμό για τον ελληνικό αθλητισμό, τίμησαν κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εξέλιξη και απήχηση της διοργάνωσης.

Για ακόμη μία χρονιά, η Garmin έδωσε δυναμικό «παρών» στη βραδιά, στηρίζοντας έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τους ανθρώπους του. Η παρουσία στα Gazzetta Awards αναδεικνύει τη διαχρονική της δέσμευση, να βρίσκεται στο πλευρό αθλητών από διαφορετικά αθλήματα, ενισχύοντας την προσπάθειά τους με καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας και προπόνησης.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing της Garmin Greece, Νάνσυ Ζαμπέλη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή μας να βρισκόμαστε και φέτος εδώ και να βλέπουμε πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο θεσμός, με όλους τους superstars του ελληνικού αθλητισμού να είναι εδώ. Είναι μεγάλη χαρά επίσης να βλέπουμε αθλητές από τόσα διαφορετικά αθλήματα».

Η ίδια αναφέρθηκε και στον αθλητή που ξεχώρισε για εκείνη φέτος: «Η Garmin Greece έχει τόσους πολλούς αθλητές από τόσα διαφορετικά αθλήματα. Θα έλεγα τον Παναγιώτη Καραΐσκο, τον μαραθωνοδρόμο μας, που με συγκινεί κάθε φορά στον τερματισμό του».

Η βραδιά των Gazzetta Awards δεν ήταν απλώς μια τελετή απονομών, αλλά μια γιορτή του αθλητισμού, της προσπάθειας και της υπέρβασης.