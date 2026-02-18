Ο ΠΑΟΚ μπαίνει και επίσημα σε ρυθμούς centenary, παρουσιάζοντας το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων ιστορίας του, με μότο «Ένας αιώνας δόξας» και φόντο τις δράσεις του 2026.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα το επετειακό λογότυπο που δημιουργήθηκε για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου, σηματοδοτώντας την έναρξη των δράσεων για τον εορτασμό του μεγάλου ορόσημου.

Ο Δικέφαλος έχει ήδη μπει στον δικό του αιώνα ζωής, με το «1926-2026» να συνοδεύει πλέον κάθε επίσημη έκφραση του συλλόγου, καθώς ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να τιμήσει έναν αιώνα ιστορίας, στιγμών και τίτλων.

Στο επετειακό σήμα δεσπόζει το μότο «Ένας αιώνας δόξας», αποτυπώνοντας τη διαδρομή της ομάδας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, αλλά και τη σύνδεση των γενεών που μεγάλωσαν μαζί με τον σύλλογο.

Το λογότυπο αποτελεί μία από τις βασικές ενέργειες που θα πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε πολλαπλά επίπεδα μέσα στο επετειακό έτος, τόσο αγωνιστικά όσο και ιστορικά και πολιτιστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΑΟΚ ανοίγει επίσημα τον κύκλο των εορτασμών για τον «Αιώνα ΠΑΟΚ», βάζοντας το πρώτο συμβολικό σημάδι μιας χρονιάς με έντονο συναισθηματικό και ιστορικό φορτίο για ολόκληρη την ασπρόμαυρη οικογένεια.