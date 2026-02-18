HERBALIFE στα Gazzetta Awards 2026: Σταθερά στο πλευρό των κορυφαίων του αθλητισμού

Με ισχυρό αποτύπωμα στον αθλητισμό και διαχρονική στήριξη στην απόδοση, η Herbalife έδωσε το δικό της στίγμα στη βραδιά.

Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και δυνατές στιγμές, οι πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο, μοιράζοντας χαμόγελα, ευχαριστίες και έμπνευση. Για 11η συνεχόμενη χρονιά, τα Gazzetta Awards by Novibet επιβεβαίωσαν τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού, συγκεντρώνοντας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα μεγαλύτερα ονόματα της χρονιάς.

Ανάμεσα σε αυτούς, δυναμικό «παρών» έδωσε και η HERBALIFE, μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας στον χώρο της διατροφής, της ευεξίας και της αθλητικής απόδοσης. Με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη αθλητών και ομάδων διεθνώς, η HERBALIFE έχει συνδέσει το όνομά της με τη σωστή διατροφή, την ισορροπημένη καθημερινότητα και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αποτελώντας διαχρονικό σύμμαχο όσων στοχεύουν ψηλά.

Η παρουσία της στα Gazzetta Awards δεν ήταν τυχαία. Η HERBALIFE είναι σταθερά στο πλευρό του αθλητισμού, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τη δύναμη, την αντοχή και τη νοοτροπία των νικητών. Άλλωστε, η σύνδεσή της με κορυφαίους αθλητές και ambassadors που εκπροσωπούν την πειθαρχία, τη συνέπεια και την προσήλωση στον στόχο είναι γνωστή. Και σε αυτή τη λαμπερή βραδιά, πρόσωπα και ambassadors της εταιρείας έδωσαν το «παρών», τιμώντας με την παρουσία τους μια γιορτή αφιερωμένη στους καλύτερους.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η HERBALIFE είχε στηρίξει και το GWomen Summit 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην ενδυνάμωση, την υγεία και την ευεξία σε κάθε επίπεδο. Με συνέπεια και όραμα, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν έναν πιο ισορροπημένο και ενεργό τρόπο ζωής.

Για αυτό, σε μια βραδιά που τιμούσε την αριστεία, η HERBALIFE υπενθύμισε πως πίσω από κάθε μεγάλη επίδοση βρίσκεται η σωστή φροντίδα του σώματος, η πειθαρχία και η καθημερινή προσπάθεια. Και σε αυτό το ταξίδι προς την κορυφή, παραμένει σταθερός σύμμαχος των αθλητών και όσων ονειρευόμαστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Εμείς αρκεί μόνο να έχουμε τη θέληση να ξεκινήσουμε. Και η HERBALIFE μας βοηθά σε σε κάθε μας βήμα.