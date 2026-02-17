Όλη η ανάλυση και τα προγνωστικά για τον 1ο τίτλο της χρονιάς… Πρόγραμμα, φαβορί και αουτσάιντερ!

Ανάλυση και προγνωστικά για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26.

Στο Ηράκλειο και στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, με τους “8” της Stoiximan GBL να μπαίνουν σε ένα τουρνουά που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από εκπλήξεις.

Μαρούσι-Άρης (17/2, 17:00)

Δες εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Αμφίρροπος ημιτελικός ανάμεσα σε δύο ομάδες που μας χάρισαν ένα φοβερό ματς στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL (νίκη Αμαρουσίου με 103-108). Ο Άρης έχει ποιότητα αλλά και πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του. Είναι πιο ισορροπημένη ομάδα από το Μαρούσι με καλύτερες επιδόσεις στα μετόπισθεν όμως η εμπειρία του κόουτς Παπαθεοδώρου και η επιθετική δυναμική του συνόλου των Βορείων Προαστίων μας οδηγεί στην εικόνα ενός παιχνιδιού που θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Bet Builder με Χάντικαπ Μαρούσι +10.5 & Daryl Macon Πόντοι 10+ σε απόδοση 2.04 στη Stoiximan

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (17/2: 20:00)

Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας (μαζί με τη Φενέρμπαχτσε) απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα του Basketball Champions League. O Ολυμπιακός μπαίνει στο τουρνουά ως φαβορί όντας σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η επίθεση του πετάει φωτιές και η άμυνα του δείχνει βελτίωση σε τομείς που υστερούσε στο πρώτο μισό της σεζόν.

Super Ενισχυμένη Μπάρτλεϊ 17+ πόντοι και Βεζένκοφ 7+ ριμπάουντ στο 4.30 από 3.70

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι “καυτός” και η αναχαίτιση του θα αποτελέσει μια τεράστια πρόκληση για τον εξαιρετικό αμυντικά ΡαϊΚουάν Γκρέι. Ο φόργουορντ της ΑΕΚ έχει συνθέσει ένα σπουδαίο δίδυμο με τον Μπάρτλεϊ και μαζί την εμπειρία του Νάναλι και το αθλητικό πακέτο του Γκρεγκ Μπράουν θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους ερυθρόλευκους σε μια κλειστή μάχη. Ο “Δικέφαλος” παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα τον τελευταίο καιρό όμως η επιθετική δυναμική του Ολυμπιακού στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να ματσαριστεί.

Bet Builder με Πόντοι Over 162.5 & Tyrique Jones Πόντοι 9+ σε απόδοση 2.01 στη Stoiximan

Ηρακλής-Μύκονος (18/2, 17:00)

Δύο ήττες έχει γνωρίσει ο “Γηραιός” φέτος από τους νησιώτες με την πιο πρόσφατη μάλιστα να τοποθετείται στα τέλη του Γενάρη, όπου η Μύκονος επικράτησε με 83-80. Ο Ηρακλής έχει καλύτερη επιθετική λειτουργία και μεγαλύτερη δυναμική στο ριμπάουντ όμως το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου με όπλο τον γρήγορο ρυθμό και την εμπειρία των Ray και Hesson μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό.

Στο 2.15 η Μύκονος να περάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ηρακλής έχει πλεονέκτημα κοντά στο καλάθι (Νο1 στο ελληνικό πρωτάθλημα σε ροπή στο επιθετικό ριμπάουντ) όμως η Μύκονος έχει το προφίλ του επικίνδυνου αουτσάιντερ που μπορεί να ανατρέψει τα προγνωστικά στον συγκεκριμένο θεσμό.

Kendrick Ray Πόντοι 13+ σε απόδοση 1.78 στη Stoiximan

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (18/2, 20:00)

Τόσο το “τριφύλλι” όσο και ο ‘Δικέφαλος” μπαίνουν στον προημιτελικό ερχόμενοι από άσχημες εμφανίσεις και εντός έδρας ήττες στην ελληνική λίγκα. Ο προβληματισμός στον Παναθηναϊκό είναι μεγαλύτερος στην παρούσα φάση. Η ομάδα μοιάζει ακόμα μπερδεμένη και άδεια συναισθηματικά και ενεργειακά. Η επιστροφή του Ναν στα γνωστά επίπεδα απόδοσης και η προσθήκη του Χέις-Ντέιβις αποτελούν τις μεγάλες ελπίδες στο πράσινο στρατόπεδο για αγωνιστική ανάκαμψη.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

Ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί στην άμυνα του, ελπίζοντας παράλληλα ότι η μέτρια επιθετική εικόνα των πρασίνων θα συνεχιστεί. Το σύνολο του Ζντοβτς έχει το φυσικό/αθλητικό υλικό για να ανταγωνιστεί τον Παναθηναϊκό και να μας δώσει μια ενδιαφέρουσα μάχη, όμως θα πρέπει να φιλτράρει σωστά τις περιφερειακές του εκτελέσεις (Νο1 σε όγκο τριπόντων στη GBL) ώστε να έχει την εύνοια της νεράιδας του τριπόντου.

Βet Builder με Χάντικαπ ΠΑΟΚ +17.5 & Πόντοι Under 177.5 σε απόδοση 2.40 στη Stoiximan

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

Αdvertorial