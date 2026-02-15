    Stoiximan GBL: Φινάλε 19ης αγωνιστικής με Παναθηναϊκός – Κολοσσός

    Η αυλαία της 19ης στροφής της Stoiximan GBL πέφτει με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ πλούσια είναι και η δράση και στην Α1 μπάσκετ Γυναικών.

    Η 19η «στροφή» της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται στο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 16:00, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

    Στον πρώτο γύρο, οι «πράσινοι» είχαν επιβληθεί εκτός έδρας με 90-67. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (15-2) μπαίνει στο παρκέ ως το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στους Ροδίτες (4-13), θέλοντας να συνεχίσει την πορεία της στην κορυφή της βαθμολογίας.

    Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (15/2)

    Stoiximan GBL

    • Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

       

    Δράση και στην Α1 Γυναικών

    Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και στην Α1 Γυναικών Ελλάδας, με τέσσερις αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube:

    • Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός (13:00)

    • Ανόρθωση Βόλου – Ιωνία Νέας Φιλαδέλφειας (13:00)

    • Παναθλητικός – ΠΑΣ Γιάννινα (13:30)

    • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (14:30)

    @Photo credits: INTIME
       

