Η αυλαία της 19ης στροφής της Stoiximan GBL πέφτει με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ πλούσια είναι και η δράση και στην Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Η 19η «στροφή» της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται στο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 16:00, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στον πρώτο γύρο, οι «πράσινοι» είχαν επιβληθεί εκτός έδρας με 90-67. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (15-2) μπαίνει στο παρκέ ως το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στους Ροδίτες (4-13), θέλοντας να συνεχίσει την πορεία της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (15/2)

Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Δράση και στην Α1 Γυναικών

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και στην Α1 Γυναικών Ελλάδας, με τέσσερις αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube: