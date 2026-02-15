Stoiximan GBL: Φινάλε 19ης αγωνιστικής με Παναθηναϊκός – Κολοσσός
Η 19η «στροφή» της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται στο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 16:00, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Στον πρώτο γύρο, οι «πράσινοι» είχαν επιβληθεί εκτός έδρας με 90-67. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (15-2) μπαίνει στο παρκέ ως το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στους Ροδίτες (4-13), θέλοντας να συνεχίσει την πορεία της στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (15/2)
Stoiximan GBL
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Δράση και στην Α1 Γυναικών
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και στην Α1 Γυναικών Ελλάδας, με τέσσερις αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube:
Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός (13:00)
Ανόρθωση Βόλου – Ιωνία Νέας Φιλαδέλφειας (13:00)
Παναθλητικός – ΠΑΣ Γιάννινα (13:30)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (14:30)
