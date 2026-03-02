Το Red Bull με signature cocktails και mocktails στα Gazzetta Awards

Το Red Bull έδωσε... φτεράαα στα φετινά Gazzetta Awards με το Red Bull bar, το οποίο προσέφερε δροσιστικά cocktails και mocktails στους καλεσμένους.

Σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet επιβεβαίωσαν για 11η χρονιά τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού. Έγιναν αφορμή για χαμόγελα, συγκίνηση και δυνατά χειροκροτήματα, με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να δίνουν φωνή στις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς.

Ήταν μία βραδιά που χαρακτηρίστηκε από λάμψη, από μεγάλες στιγμές κι από υπέροχες γεύσεις. Το Red Bull ήταν εκεί, δίνοντας ενέργεια στους καλεσμένους προσφέροντάς τους μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Το Red Bull bar, που στήθηκε έξω από την είσοδο της κεντρικής αίθουσας, ήταν το μέρος που συναντήθηκαν όλοι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι και απόλαυσαν τις ανατρεπτικές mixology προτάσεις του αγαπημένου ενεργειακού ποτού.

Πρωταγωνιστής, το Red Bull Apricot Edition, βερίκοκο και φράουλα, που ξεχωρίζει για τον δροσερό και φρουτώδη χαρακτήρα του, και την ευελιξία του σε cocktails και mocktails. Μαζί, το Red Bull Energy Drink και το Red Bull Sugarfree που συμπλήρωσαν την εμπειρία, σε συνδυασμό με ποιοτικά αποστάγματα, φρέσκα υλικά, σιρόπια και εντυπωσιακές παρουσιάσεις.

Χαμόγελα, δυνατές κουβέντες και ποτήρια που δεν έμεναν ποτέ άδεια δημιούργησαν την απόλυτη ατμόσφαιρα στο Red Bull bar, δίνοντας κυριολεκτικά… φτεράαα στο μεγάλο event.