2035 χωρίς φτώχεια; Αυτή είναι η μεγάλη δέσμευση των Βρυξελλών

Η Ευρώπη αναζητά δεσμευτικές λύσεις για μείωση της φτώχειας, με έμφαση στα παιδιά, την εργασία, τη στέγαση και κοινωνική προστασία

Η εξάλειψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2035 τίθεται πλέον ως σαφής πολιτικός στόχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά φιλόδοξη στρατηγική, αυξημένη χρηματοδότηση και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών. Με 385 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια υιοθέτησε έκθεση που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ρητά τη φτώχεια ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2035.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 93,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, εκ των οποίων σχεδόν 20 εκατομμύρια είναι παιδιά. Οι αριθμοί αυτοί εντείνουν την πίεση για μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική.



Φτώχεια: ζήτημα αξιοπρέπειας και πολιτικής ευθύνης

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η φτώχεια δεν αποτελεί απλώς οικονομικό δείκτη, αλλά πλήγμα στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε τα μέτρα κατά της φτώχειας να αποκτήσουν σταθερή και διαρκή χρηματοδότηση.

Η συζήτηση εντάσσεται στη διαμόρφωση της πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής κατά της φτώχειας, που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2026 και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις κοινωνικές πολιτικές της επόμενης δεκαετίας.



Παιδική φτώχεια: 20 δισ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παιδική φτώχεια, που πλήττει ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο ζητά τη δημιουργία ειδικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, με στόχο την εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, φροντίδα και υγιεινή διατροφή.

Παράλληλα, προτείνεται τα κράτη-μέλη να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ για δράσεις κατά της παιδικής φτώχειας, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 10% για χώρες που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.



Απασχόληση και δίκαιοι μισθοί ως ασπίδα κατά της φτώχειας



Κεντρικός άξονας των προτάσεων είναι η ενίσχυση της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης. Οι ευρωβουλευτές ζητούν πολιτικές που διασφαλίζουν δίκαιους μισθούς, ίση αμοιβή για ίση εργασία και ισχυρή κοινωνική προστασία.

Η αντιμετώπιση της «εργαζόμενης φτώχειας» θεωρείται κρίσιμη, με προτάσεις για βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγηση, ώστε η εργασία να αποτελεί πραγματική διέξοδο από τον κοινωνικό αποκλεισμό.



Καθολική πρόσβαση σε στέγαση και βασικές υπηρεσίες



Το Κοινοβούλιο καλεί σε αυξημένες δημόσιες επενδύσεις που θα διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση στη στέγαση, την ενέργεια, το νερό, τα τρόφιμα και τις μεταφορές. Η πρόσβαση σε βασικές κοινωφελείς υπηρεσίες αντιμετωπίζεται ως βασική προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη και την άρση του διαγενεακού κύκλου της φτώχειας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη για ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την εξάλειψη της αστεγίας έως το 2030, με ειδικές πρόνοιες για παιδιά, οικογένειες, γυναίκες και ανέργους.



Πολιτική συμμετοχή και κοινωνική ένταξη



Η έκθεση δίνει έμφαση και στη συμμετοχή των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν. Η ενεργή εμπλοκή τους στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα της στρατηγικής.

Όπως τόνισε ο εισηγητής João Oliveira, η στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας, να προωθήσει δικαιότερη κατανομή του πλούτου και να εγγυηθεί αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους.



Ο ευρωπαϊκός στόχος για το 2030 και το νέο ορόσημο του 2035



Η νέα πρόταση ενισχύει τις ήδη υφιστάμενες δεσμεύσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, για μείωση κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας έως το 2030. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο επιδιώκει να επεκτείνει τη φιλοδοξία, θέτοντας ως τελικό στόχο την ουσιαστική εξάλειψη της φτώχειας έως το 2035.

Η πολιτική αυτή πρωτοβουλία αναδεικνύει τη φτώχεια ως κορυφαία πρόκληση για το μέλλον της Ευρώπης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν απαιτείται δράση, αλλά πόσο γρήγορα και με πόση αποφασιστικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατρέψει τις δεσμεύσεις σε απτά αποτελέσματα για εκατομμύρια πολίτες.

