Gazzetta Awards 2025: Η DTI Solutions στηρίζει έμπρακτα το «ευ αγωνίζεσθαι»

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν για 11η συνεχή χρονιά τα Gazzetta Awards by Novibet, σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού.

Σημαντικές προσωπικότητες από διαφορετικά αθλήματα έδωσαν το «παρών», τιμώντας τις αξίες, τις επιτυχίες και το ήθος που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό αθλητισμό. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ξεχώρισε η παρουσία της DTI Solutions (Data & Technology Innovative Solutions), κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας και της Διαχείρισης Απάτης στο διαδίκτυο, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συμμετοχή της DTI SOLUTIONS στα φετινά βραβεία δεν ήταν απλώς συμβολική, αλλά ουσιαστική, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην προώθηση των αξιών του «ευ αγωνίζεσθαι» και της υγιούς ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο Chief Business Development Officer της εταιρείας, Λεωνίδας Παναγόπουλος: «Η DTI Solutions στηρίζει το «ευ αγωνίζεσθαι» έμπρακτα, όχι μόνο με τη συμμετοχή μας στα Gazzetta Awards, αλλά πλέον και με τη στήριξη του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία της εταιρείας με τον Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, έναν από τους ιστορικότερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας. Ο Managing Director της DTI SOLUTIONS, Στυλιανός Καλλιντεράκης, υπογράμμισε: «Η DTI Solutions πρωτοπορεί και στο κομμάτι του Cyber Security, αλλά και στο κομμάτι του αθλητισμού, με τη χορηγία στο τμήμα στίβου και προσφάτως βοηθάμε και το τμήμα του μπάσκετ. Θέλουμε να αξιοποιούμε τα ταλέντα και ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα».

Το παρών έδωσε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, Αλέξης Αλεξόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη βράβευση που ανυπομονεί να δει και τη στήριξη που λαμβάνει ο Σύλλογος από τη DTI Solutions.

Η παρουσία της DTI Solutions στα Gazzetta Awards 2025 ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ τεχνολογίας, ασφάλειας και αθλητισμού, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία και η κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.