Q&A στον Δημήτρη Τσιόδρα, ευρωβουλευτή

Δημήτρης Τσιόδρας: «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να είναι καταναλωτής ασφάλειας και να γίνει γεωπολιτικός παίκτης»

Ο Δημήτρης Τσιόδρας μιλά για άμυνα, οικονομία, Eurogroup, καταναλωτές και τις γεωπολιτικές προκλήσεις μιας Ευρώπης χωρίς κοινή φωνή.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας σκιαγραφεί τις προκλήσεις της Ευρώπης: από την άμυνα και την οικονομία έως την προστασία του καταναλωτή και τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη. Μιλά για τα όρια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τις χαμένες ευκαιρίες και τις αναγκαίες τομές.



Ο Δημήτρης Τσιόδρας περιγράφει μια Ευρώπη που εισέρχεται σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής ευθύνης, καθώς η μεταπολεμική ισορροπία και η αμερικανική «ομπρέλα ασφαλείας» δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν το στρατηγικό τους ενδιαφέρον προς την Ασία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να στηριχθεί περισσότερο στις δικές της δυνάμεις - πολιτικά, αμυντικά και οικονομικά.

Παρά τις εξαγγελίες για μαζικές επενδύσεις στην άμυνα, ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, ο ίδιος επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά βαθιά πολιτικό: χωρίς ενιαία εξωτερική πολιτική και κοινή αμυντική στρατηγική, η Ευρώπη παραμένει κατακερματισμένη. Οι διαφορετικές στάσεις των κρατών-μελών σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, αποκαλύπτουν τα όρια της ευρωπαϊκής συνοχής. Για τον Τσιόδρα, πραγματική ενιαία πολιτική προϋποθέτει βαθύτερη πολιτική ενοποίηση - ένα βήμα που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη τολμήσει.



Στο οικονομικό πεδίο, εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες. Παρά τα φιλόδοξα σχέδια για καινοτομία, υποδομές και στρατηγικές επενδύσεις, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός παραμένει περιορισμένος. Οι επιλογές χρηματοδότησης - αύξηση εισφορών, κοινός δανεισμός ή ίδιοι πόροι - συναντούν πολιτικές αντιστάσεις, ενώ το μεγάλο στοίχημα μετατοπίζεται στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στη δημιουργία ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, ώστε ευρωπαϊκά χρήματα να επενδύονται εντός της Ένωσης και όχι εκτός αυτής.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη σημασία της ελληνικής παρουσίας στην κορυφή του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς τη ως ιστορική επιτυχία που σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση της χώρας από «μαύρο πρόβατο» της κρίσης σε αξιόπιστο ευρωπαϊκό εταίρο. Θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, λειτουργεί ως μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις αγορές και δημιουργεί προϋποθέσεις για επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.



Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Τσιόδρας επικεντρώνεται σε πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Από τη μάχη κατά των αδικαιολόγητων διαφορών τιμών μεταξύ κρατών-μελών, μέχρι την αυστηρότερη ρύθμιση των ηλεκτρονικών αγορών και τον έλεγχο προϊόντων τρίτων χωρών, προωθεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διαφάνεια, στη δίκαιη φορολόγηση και στην ποιότητα των προϊόντων. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρότερων τελωνειακών ελέγχων και κανόνων που θα προστατεύουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τέλος, αναδεικνύει τις ιδιαίτερες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη φτάσει στο σημείο να θεωρεί τα σύνορα των κρατών-μελών ως κοινά ευρωπαϊκά σύνορα. Επισημαίνει τις διαχρονικές απειλές και τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας, αλλά και τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη διεθνή αντιμετώπιση συγκρούσεων, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Για τον ίδιο, η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τον στρατηγικό της ρόλο στον τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής σταθερότητας.