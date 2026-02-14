Άταμαν: Αδιαθεσία ο Τούρκος κόουτς, πήγε ο Σερέλης στην συνέντευξη Τύπου
Ο Έργκιν Άταμαν δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου, επικαλούμενος αδιαθεσία.
Ο Έργκιν Άταμαν είδε την ομάδα του να χάνει από την Φενέρμπαχτσε, η οποία, χάρη στο μεγάλο σουτ του Μπόλντγουϊν, με τον Τούρκο κόουτς, μετά το τέλος του ματς, να μην μιλά στους εκπροσώπους του Τύπου.
Όπως αναφέρεται από τον Παναθηναϊκό, ο Έργκιν Άταμαν αισθάνθηκε αδιαθεσία και γι αυτό δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης, με την θέση του να παίρνει ο Χρήστος Σερέλης.
