Ο Έργκιν Άταμαν δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου, επικαλούμενος αδιαθεσία.

Ο Έργκιν Άταμαν είδε την ομάδα του να χάνει από την Φενέρμπαχτσε, η οποία, χάρη στο μεγάλο σουτ του Μπόλντγουϊν, με τον Τούρκο κόουτς, μετά το τέλος του ματς, να μην μιλά στους εκπροσώπους του Τύπου.

Όπως αναφέρεται από τον Παναθηναϊκό, ο Έργκιν Άταμαν αισθάνθηκε αδιαθεσία και γι αυτό δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης, με την θέση του να παίρνει ο Χρήστος Σερέλης.