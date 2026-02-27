Η First View στήριξε τα Gazzetta Awards, βραβεύοντας την καλύτερη στιγμή της χρονιάς

Τα Gazzetta Awards στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και η First View ήταν παρών, βραβεύοντας με τη σειρά της τον Γιάννη Κωνσταντέλια για την καλύτερη τηλεοπτική στιγμή του 2025.

Τα Gazzetta Awards powered by Novibet επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά πως δεν είναι απλώς μια απονομή, αλλά μια γιορτή αξιών, έμπνευσης και συνέχειας, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού συναντιούνται στη σκηνή.

Οι κορυφαίοι του 2025 είχαν την τιμητική τους στο λαμπερό gala που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια βραδιά που χάρισε χαμόγελα, συγκίνηση και αποθέωση για τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές που σημάδεψαν το περασμένο έτος σε αθλητικό και όχι μόνο επίπεδο.

Ξεχωριστή θέση στα Gazzetta Awards είχε και η First View. Η κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο που φέρνει την επανάσταση στην αλληλεπίδραση με ψηφιακό περιεχόμενο, η οποία ήταν μία εκ των χορηγών του μεγάλου event και έριξε τους προβολείς στο καλύτερο στιγμιότυπο του 2025. Ένα στιγμιότυπο που ξεπέρασε τα όρια των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, απένειμε το βραβείο Best Moment 2025 στον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, βραβείο που παρέλαβε εκ μέρους του ο Αντρέ Βιεϊρίνια, για την αξιέπαινη κίνηση-προσωποποίηση του fair play στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, όταν και χάρισε τη φανέλα του στον μικρό φίλο της Ένωσης που κατάφερε να ξεπεράσει τον καρκίνο.

Μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta, ο CCO Chief Commercial Officer της Adweb, Φραγκίσκος Μονογυιός ευχαρίστησε για τη δυνατότητα που δόθηκε στη First View να συμβάλει ενεργά στον θεσμό των Gazzetta Awards, τονίζοντας: «Είναι αυτές οι στιγμές του ευ αγωνίζεσθαι. Εύχομαι τέτοιου είδους στιγμιότυπα να είναι περισσότερα το 2026, γιατί αυτά μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα για αυτό που κάνουμε».