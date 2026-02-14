Stoiximan Super League: «Πονηρή» έξοδος για τον Ολυμπιακό, παιχνίδι λεπτών ισορροπιών στο Πανθεσσαλικό

Ανάλυση και προγνωστικά για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην τελική της ευθεία για την regular season μπαίνει η Stoiximan Super League, με τις αναμετρήσεις της 21ης αγωνιστικής. Το Σάββατο (14/2) ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σέντρα προγραμματισμένη για τις 19:30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.

Δες εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Οι γηπεδούχοι έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις τη φετινή σεζόν. Με ρεκόρ 11Ν-5Ι-4Η και την καλύτερη επίθεση (49 γκολ0 του πρωταθλήματος, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάζει ένα εξαιρετικό αγωνιστικό προφίλ. Έστω κι αν η ήττα 0-1 από τον ΟΦΗ μεσοβδόμαδα της στοίχισε την παρουσία της στον τελικό του Κυπέλλου. Ο Λεβαδειακός πλέον έχει ως στόχο να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει έναντι του Παναθηναϊκού για την 4η θέση.

Στο 2.30 ο Λεβαδειακός να τερματίσει στους Top 4 της κανονικής περιόδου

Ο Ολυμπιακός φτάνει στην αναμέτρηση μετά την «σκληρή» ήττα 0-1 στο Φάληρο, στο ντέρμπι «αιωνίων». Περισσότερο από το αποτέλεσμα προβλημάτισε η κακή εικόνα των Πειραιωτών στο χορτάρι. Κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, όπου τα επίπεδα δημιουργίας και εκτέλεσης ήταν απογοητευτικά χαμηλά. Στο -2 πλέον από την κορυφή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, δεν έχει κανέναν περιθώριο για απώλειες, διαφορετικά η αποστολή της στα playoffs θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Για τον Λεβαδειακό, το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα ανακάμψει σωματικά και ψυχολογικά μετά τον αποκλεισμό του στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και την πρόκληση της Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League, ωστόσο είναι υποχρεωμένος να φύγει με το τρίποντο από τη Λιβαδειά.

Το συνδυαστικό στοίχημα Over 0,5 γκολ 1ο ημίχρονο & Να σκοράρει ο Αντρέ Λουίζ & Over 7,5 κόρνερ σε απόδοση 7.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη στο Πανθεσσαλικό (20:00). Η ομάδα της Μαγνησίας πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στο πρώτο μισό της σεζόν, σκαρφαλώνοντας πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Εντούτοις μετά την αλλαγή του χρόνου, πήρε την κάτω βόλτα. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στο 2026 ο Βόλος έχει έξι ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια! Μια για το Κύπελλο και πέντε σερί στη Stoiximan Super League. Μοιραία ήρθε και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Βόλο πλέον να έχει στόχο την παρουσία του στα playoffs 5-8.

Μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο, ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αποτέλεσμα όχι ιδανικό, σίγουρα όμως όχι κακό, με τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν τη… συνήθεια της ισοπαλίας εντός έδρας με όλους τους «μεγάλους» τη φετινή σεζόν. Προβληματική γενικά η παρουσία της ομάδας του Χιμένεθ, με πολλά σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και μακριά από τους στόχους της. Ακόμη και για την κατάκτηση της 5ης θέσης, ο Άρης θα χρειαστεί μια μεγάλη υπέρβαση.

Ματς με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Βόλος αναζητά επιτακτικά μια αντίδραση και την ίδια στιγμή ο Άρης θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διατηρώντας τις έστω και λίγες ρεαλιστικές πιθανότητες για έξοδο στην Ευρώπη.

Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Κάρλες Πέρεθ 1+ σουτ στην εστία & Over 5,5 κάρτες σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα