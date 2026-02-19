Gazzetta Awards: Με τη σφραγίδα της Novibet το λαμπερό ραντεβού της χρονιάς

Η Novibet ήταν η μεγάλη χορηγός στα Gazzetta Awards, στηρίζοντας το λαμπερό ραντεβού με το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα.

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet επιβεβαίωσαν για 11η χρονιά τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού. Σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι βραβεύσεις έγιναν αφορμή για χαμόγελα, συγκίνηση και δυνατά χειροκροτήματα, με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να δίνουν φωνή στις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς.

Η λαμπερή βραδιά, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, είχε την αμέριστη στήριξη και συμβολή της Novibet, η οποία βοήθησε καταλυτικά στο να στηθεί για 11η διαδοχική χρονιά το κορυφαίο ραντεβού βραβεύσεων στον αθλητικό χώρο.

Η Novibet ήταν η μεγάλη χορηγός του event και των βραβεύσεων, αφήνοντας ξεχωριστό αποτύπωμα μέσω του Giant Heart, του σπουδαίου προγράμματος προσφοράς που έκανε επίσης την εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Έξω από την κεντρική αίθουσα που διεξήχθη η τελετή, δέσποζε το activation της Novibet και του Giant Heart, όπου κάθε άγγιγμα έκανε τη διαφορά.

Στο σημείο βρέθηκε ο ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλης Σπανούλης, ενώ το κοινό είχε τη μοναδική ευκαιρία να συνεισφέρει μέσω του διαδραστικού αυτού activation στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, στηρίζοντας τα γενναία παιδιά του οργανισμού που συνεργάζεται με το Giant Heart.

Η εν λόγω συνεργασία αποτέλεσε και αντικείμενο τιμητικής βράβευσης κατά τη διάρκεια των Gazzetta Awards, με την Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας της Novibet, Έλωνα Πουκαμισά να απονείμει το βραβείο στην Πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένη Σκουτέλη.

Ωστόσο, οι στιγμές με έντονο συμβολισμό δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Γενικός Διευθυντής της Novibet, κ. Νίκος Παπαδόγλου, απένειμε το βραβείο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ», τιμώντας έναν αιώνα ιστορίας, προσφοράς και αθλητικής κληρονομιάς.