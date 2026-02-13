Βγαίνουν μπροστά Ναν και Χουάντσο

Σε μια περίοδο όπου προσπαθεί να πατήσει ξανά στα πόδια του αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Νο1 της κατάταξης ελπίζοντας σε μια νίκη που θα του δώσει μεγάλη ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια.

Δες εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Η προσθήκη του Nigel Hayes-Davis έχει φέρει τεράστιο ενθουσιασμό (απολύτως δικαιολογημένα) στις τάξεις των πρασίνων όμως για την ώρα αυτό που προέχει είναι το μεγάλο ματς για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε μπαίνει στην αναμέτρηση έχοντας ξεχάσει τι σημαίνει “ήττα”. Μετράει 11 συνεχόμενες νίκες σε Ευρωλίγκα και Τουρκική λίγκα μαζί, με το τελευταίο κακό αποτέλεσμα να εντοπίζεται στις 11 του Γενάρη, όταν και ηττήθηκε στο Ντουμπάι. Στην Αθήνα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έρχεται με στόχο την έβδομη σερί νίκη της στη διοργάνωση.

ΕΔΩ θα βρεις αναλύσεις, πρόγραμμα και αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει τρόπους για να φτάσει στο καλάθι, απέναντι στην καλύτερη άμυνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτήν τη στιγμή. Ο τραυματισμός του “ακρογωνιαίου λίθου” (σε αυτό το κομμάτι) Ντέβον Χολ είναι σημαντικός, όμως η άμυνα της Φενέρ έχει αρχές, υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και αυτοματισμούς για να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο. Οι πράσινοι πρέπει να είναι έτοιμοι, βρίσκοντας εναλλακτικές και αποφεύγοντας να πέσουν στην παγίδα του ένας εναντίον ενός απέναντι στον Μέλι, κατάσταση που επιδιώκουν οι Τούρκοι στον άξονα μέσα από την τακτική των “αλλαγών”. Τα “κοψίματα” και οι στατικές εκτελέσεις του Χουάντσο, ο Οσμαν και η αποτελεσματικότητα των ψηλών του Άταμαν στην πίσω γραμμή (mismatches) μπορούν να είναι τα “όπλα” της ελληνικής επίθεσης σε αυτήν την κατεύθυνση.

Super Ενισχυμένη Ναν 19+ πόντοι και Οσμάν 12+ πόντοι στο 3.95 από 3.40

Οι γηπεδούχοι θα έχουν πίσω τον Κέντρικ Ναν τον οποίον θα σημαδεύσει η τουρκική άμυνα. Τόσο ο Αμερικανός γκαρντ όσο και ο Σλούκας, οφείλουν να αξιοποιήσουν τους συμπαίκτες τους, κεφαλαιοποιώντας το γεγονός ότι ο αντίπαλος θα προσαρμοστεί πάνω τους. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, πέραν του φορμαρισμένου Χόρτον-Τάκερ, μεγάλη προσοχή χρειάζεται το δίδυμο Μπάλντγουιν-Ντε Κολό, καθότι ο Σάρας θα χτυπήσει την ελληνική περιφερειακή άμυνα ακουμπώντας στους χειριστές του.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απαιτείται να κάνει μια αγωνιστική υπέρβαση (πάντα με γνώμονα την εικόνα του τελευταίου καιρού) για να πάρει μια υπερπολύτιμη νίκη.

Bet Builder με Πόντοι Under 176.5 & Juancho Hernangomez Πόντοι 8+ σε απόδοση 2.04 στη Stoiximan

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα



Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

