Γαλαξίας αστέρων στο «T-Center»!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο «T-Center» (21:15) με τεράστια ανάγκη νίκης και μες στην… παραζάλη της μεταγραφής του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο «μαραθώνιος» της Euroleague μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική ευθεία και τα περιθώρια για στραβοπατήματα όλο και στενεύουν, ειδικά για τον Παναθηναϊκό λόγω των προβληματικών 40 πρώτων ημερών του 2026, όπου έχει αρνητικό ρεκόρ (4-5) και μετά την ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν έχει βρεθεί στο 16-11, στο όριο της εξάδας και των θέσεων των Play In.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να επανέλθει σε υψηλά στάνταρ, όπως αυτά που είχε ως την αλλαγή του χρόνου και μπροστά της είναι η πρόκληση της αναμέτρησης με τη Φενέρ, της πρωταθλήτριας Ευρώπης και πρωτοπόρου της κατάταξης.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ευεργετηθούν ξανά από την ενέργεια της έδρας, που τους έσπρωξε και την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στη Ρεάλ και στη νίκη που ήρθε με το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ (82-81).

Στην άλλη πλευρά η Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους, η οποία έχει 19-7 με τα δύο «διπλά» της τελευταίας διαβολοβδομάδας, με Μπαρτσελόνα (78-82) και Παρί (90-93) και 10 νίκες στην τελευταία ντουζίνα αγώνων το τελευταίο δίμηνο.

Το 2026 έχει ηττηθεί μόνο στο Ντουμπάι (92-81), έχοντας 6/6 έκτοτε, ενώ η προηγούμενη ήττα ήταν τον Δεκέμβριο από τον Παναθηναϊκό στην Πόλη (77-81) όταν και πάλι προερχόταν από σερί 6/6. Στο 1.70 η νίκη 3-Way του Παναθηναϊκού που την έχει ανάγκη όσο ποτέ.

Αναμφίβολα πέραν της αναμέτρησης με τη Φενέρ, ο κόσμος του «τριφυλλιού» πήρε μια γερή ένεση αυτοπεποίθησης λόγω της μεταγραφής του MVP του περσινού Final-4, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που θα ισχυροποιήσει τον Παναθηναϊκό στην τελική ευθεία.

Στο «πράσινο» ρόστερ θα βρεθεί με τον MVP της περσινής σεζόν, Κέντρικ Ναν, ο οποίος επιστρέφει στη δράση έπειτα από ένα μήνα και… διψάει να ηγηθεί. Στην τελευταία προ τραυματισμού εμφάνιση, με τη Βίρτους σταμάτησε στους 21 πόντους. Στο 2.15 να έχει Over 20.5 ο MVP.

