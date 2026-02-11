Κλειδώνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος!

Οι επαναληπτικοί του Κυπέλλου Ελλάδας δεσπόζουν στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Τετάρτης με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό.

Ο Λεβαδειακός, σε ένα ιστορικό για τον ίδιο παιχνίδι, υποδέχεται τον ΟΦΗ στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας θέλοντας να ζήσει πρωτόγνωρες στιγμές.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πραγματοποιεί μία ονειρική σεζόν, είναι στην τετράδα του πρωταθλήματος και φλερτάρει με την πρώτη παρουσία της σε τελικό Κυπέλλου.

Το 1-1 στο Ηράκλειο αφήνει τα πάντα ορθάνοιχτα και οι γηπεδούχοι φαίνεται να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.

Ο ΟΦΗ βέβαια είναι πιο έμπειρος σε τέτοιες καταστάσεις, έχοντας φτάσει και πέρσι έως τον τελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα επικράτησε του αντιπάλου του με 3-2 την Κυριακή για το πρωτάθλημα και η αναμέτρηση αναμένεται άκρως ενδιαφέρουσα.

Η πίεση και το άγχος θα υπάρχουν και οι δύο ομάδες θα είναι αρκετά προσεκτικές. Το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.68 στη Novibet.

Το παιχνίδι που τραβάει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τη νίκη του (1-0) στη Λεωφόρο, έθεσε γερά τις βάσεις για την πρόκριση του στον μεγάλο τελικό.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια. Προέρχεται από μία δυνατή αναμέτρηση στο μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή, με το τελικό 0-0 να μοιάζει βέβαια δίκαιο.

Η προσοχή όλων είναι στον επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό και έπειτα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που ακολουθεί.

Από την άλλη οι «πράσινοι» πήραν μία σπουδαία νίκη (1-0) την Κυριακή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα που πήρε στο 7’ με τον Ταμπόρδα, έκλεισε καλά τους χώρους προς την εστία του και πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Στην Τούμπα οφείλει να ρισκάρει και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

