Την επόμενη αντίπαλό της στα προημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα έμαθε η Μαρία Σάκκαρη...

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στα προημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα. Μετά τη νίκη της επί της Βαρβάρα Γκράτσεβα, η Ελληνίδα τενίστρια περίμενε την επόμενη αντίπαλό της, κόντρα στην οποία θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα ημιτελικά.

Αυτή θα είναι η Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή τενίστρια επικράτησε τη Ντάρια Κασάτκινα με 5-7, 6-1, 6-2 για τη φάση των "16" στο 1000άρι τουρνουά της WTA. Η Νο.2 του κόσμου πραγματοποίησε ανατροπή απέναντι στην αντίπαλό της, την οποία είδε να κατακτά το πρώτο σετ.

Αυτή θα είναι η όγδοη συνάντηση μεταξύ των δύο τενιστριών, με την Πολωνή τενίστρια να προηγείται με 4-3, έχοντας κερδίσει τα τέσσερα τελευταία ματς τους χωρίς απώλεια σετ. Δύο από αυτά, μάλιστα, ήταν στην Ντόχα (2022, 2025).

Η νικήτρια θα παίξει στα ημιτελικά με μια εκ των Μούχοβα - Καλινσκαγια ή Σβιτολίνα. Η Τσέχα ήταν μπροστά στο σκορ με 5-2, όταν είδε τη συμπατριώτισσά της Καρολίνα Πλίσκοβα να εγκαταλείπει με τραυματισμό.