Κύπελλο Ελλάδας: Ιστορική ρεβάνς για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, προβάδισμα ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ανάλυση και προγνωστικά για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το ζευγάρι του τελικού για το Κύπελλο Ελλάδας θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τετάρτης (11/2), ημέρα όπου είναι προγραμματισμένες οι ρεβάνς των ημιτελικών της διοργάνωσης. Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ (17:00) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό (20:30) στην Τούμπα.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!*

Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα μιας εβδόμαδας. Στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στο Παγκρήτιο. Τέσσερις μέρες αργότερα, στο ίδιο γήπεδο για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε με σκορ 3-2,. Σε ένα θεαματικό παιχνίδι, με ανατροπές και εντυπωσιακά τέρματα.

Στο 5.36 o ΟΦΗ να κερδίσει το ματς απέναντι στον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός είναι η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, παρουσιάζει την κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος, παλεύει για την 4άδα και κυνηγάει την πρώτη του συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου. Ο ΟΦΗ ταλαιπωρήθηκε στο πρώτο μισό της σεζόν, ωστόσο η πρόσληψη του Κόντη στην τεχνική ηγεσία άλλαξε τόσο την ψυχολογία όσο και την εικόνα του στο χορτάρι προς το – πολύ – καλύτερο. Πλέον είναι για τα καλά στο κόλπο των playoffs 5-8 και ψάχνει την back to back παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου.

Ματς με τεράστιο ενδιαφέρον, προσφέρει μια μοναδική αγωνιστική πρόκληση και για τους δύο αντιπάλους. Ο Λεβαδειακός έχει αποδείξει πως δεν είναι πυροτέχνημα και παίζει με δυναμική μεγάλης ομάδας. Μοιάζει δύσκολο να χάσει από τον ίδιο αντίπαλο δεύτερη φορά σε λίγες μέρες. Ο ΟΦΗ ωστόσο έχει πλέον πολλή αυτοπεποίθηση και είναι μάλλον στην καλύτερη του φάση την τρέχουσα περίοδο.

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Παλάσιος γκολ ή ασίστ & Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 5.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους, στη ρεβάνς του 0-1 της Λεωφόρου. Ο «Δικέφαλος» μπαίνει στο ματς με αβαντάζ για τον πρώτο χρονικά τίτλο που μπορεί να διεκδικήσει στη σεζόν που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Stoiximan Master: Διεκδικείς έως 10.000€ εντελώς δωρεάν* στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός!

Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έστω κι αν δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει πλήρως στο εκτός έδρας 0-0 με τον Άρη για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η διαχείριση του ρυθμού, ο πλουραλισμός σε δημιουργία και σκορ, αλλά και το ατομικό ταλέντο φέρνουν τον ΠΑΟΚ σε ρόλο φαβορί για το Κύπελλο, ενώ είναι πολύ γερά και στην κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Super Ενισχυμένη να σκοράρει ο Ταμπόρδα στο 5.30 από 4.25

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαίο «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ξαναμπήκε στο κόλπο της 4άδας, ενώ κέρδισε ηρεμία, ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Προηγήθηκε με τον Ταμπόρδα στο 7’, έριξε όλο το βάρος στην ανασταλτική του λειτουργία και κράτησε το πολύτιμο τρίποντο μέχρι το φινάλε. Στην Τούμπα ωστόσο καλείται να αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, ανατρέποντας το χάντικαπ του 0-1. Αποτελεί γρίφο ο τρόπος που θα παρατάξει ο Μπενίτεθ την ομάδα του, καθώς ο Ισπανός τεχνικός αρέσκεται σε αλλαγές σχηματισμού, διάταξης και προσώπων.

Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Λαφόντ 3+ αποκρούσεις & Over 6,5 κάρτες σε απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Τα pre game δεδομένα είναι συγκεκριμένα, σε ένα ματς ωστόσο που μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα. Ο ΠΑΟΚ σαφώς πείθει περισσότερο με την συνολική του παρουσία στη σεζόν, ο Παναθηναϊκός παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για να κερδίσει έναν τίτλο φέτος.

ΕΔΩ θα βρεις αναλύσεις, πρόγραμμα και αποτελέσματα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα