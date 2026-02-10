Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, Κύπελλα και αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός-ΟΦΗ.

Η Premier League συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με εμβόλιμη αγωνιστική. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας.

Στο πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της Premier League ξεχωρίζουν σήμερα τα παιχνίδια Τότεναμ-Νιούκαστλ (21:30), Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15), την Τετάρτη τα ματς Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (21:30) και Σάντερλαντ-Λίβερπουλ (22:15) και την Πέμπτη η αναμέτρηση Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (22:00).

Στο Κύπελλο Ελλάδας βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Αύριο διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί. Στις 17:00 παίζουν ο Λεβαδειακός με τον ΟΦΗ και στις 20:30 ξεκινάει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός. Ισόπαλος με 1-1 έληξε ο πρώτος ημιτελικός του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό, ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 0-1 τον Παναθηναϊκό.

Αμέτρητες αγορές και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

• Ομάδα που θα προκριθεί

• Μέθοδος πρόκρισης (στην κανονική διάρκεια, στην παράταση ή στα πέναλτι)

• Nίκη με μηδέν παθητικό

• Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

• Παίκτης να σκοράρει πρώτος από την ομάδα του

• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal αγώνα

• Πολλαπλά σκορ αγώνα

• Ακριβές Σύνολο γκολ αγώνα

• Αποτέλεσμα 1ου/2ου Ημιχρόνου

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

Στο Κύπελλο Ιταλίας ολοκληρώνεται η προημιτελική φάση με το σημερινό παιχνίδι Νάπολι-Κόμο (22:00) και το αυριανό ματς Μπολόνια-Λάτσιο (22:00).

Στο Κύπελλο Γερμανίας γίνονται επίσης τα 2 τελευταία παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ (σήμερα, 21:45) και Μπάγερν Μονάχου-Λειψία (Τετάρτη, 21:45).

Στο Κύπελλο Ισπανίας διεξάγονται οι πρώτοι ημιτελικοί, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Τετάρτη, 22:00) και Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (Πέμπτη, 22:00).

Στους αγώνες της Premier League και του Κυπέλλου Ελλάδας το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 28η αγωνιστική με εντός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες. Την Πέμπτη, στις 21:15, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρασκευή, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

• Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

• Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

• Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

• Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

• Oμάδα που θα επιτύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο

• Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ