Στεφανής στα Gazzetta Awards 2025: «Εάν υπάρχει παιδεία γύρω από την οδήγηση, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα»

Ο Κώστας Στεφανής παρέλαβε το βραβείο GMotion στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet από τον Δήμαρχο Αθηνών, Χάρη Δούκα.

Ένας άνθρωπος ταυτόσημος με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα, ο Κώστας Στεφανής, έδωσε το «παρών» στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και παρέλαβε το βραβείο του GMotion από τον Δήμαρχο Αθηνών, Χάρη Δούκα.

Ο ίδιος μίλησε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων, το πόσο αυτή έχει αλλάξει και στο πού οφείλεται αυτή η βελτίωση, ενώ αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε Ράλλυ Ακρόπολις συμπληρώνοντας φέτος την 31η συμμετοχή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Στεφανής

«Τώρα που γίνονται έλεγχοι στο αλκοτέστ έχει αλλάξει η νοοτροπία. Εάν υπάρχει και παιδεία γύρω από την οδήγηση θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορούν να γίνουν πολλά μόνο με τα πρόστιμα και μόνο με τον φόβο. Θέλει και κυκλοφοριακή μόρφωση. Το καλοκαίρι σας περιμένω στο 31ο μου Ράλλυ Acropolis!»