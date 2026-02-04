Ειδικών συνθηκών ο ημιτελικός Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, η σκοπιμότητα σε πρώτο πλάνο στο Ηράκλειο, ευκαιρία κορυφής για τον Ολυμπιακό

Ανάλυση και προγνωστικά για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και τον εξ αναβολής αγώνα του Ολυμπιακού για τη Stoiximan Super League.

Τρεις αναμετρήσεις φιλοξενεί το αγωνιστικό πρόγραμμα της Τετάρτης (4/2), καθώς ΟΦΗ - Λεβαδειακός (17:30) και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (20:30) κοντράρονται για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ενώ ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ολυμπιακό (18:30) σε εξ αναβολής αναμέτρηση της Stoiximan Super League.

Την back to back παρουσία του σε τελικούς του Κυπέλλου στοχεύει ο ΟΦΗ. Την περσινή σεζόν η ομάδα της Κρήτης ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση με ήττα στον τελικό από τον Ολυμπιακό, φέτος πέτυχε ιστορική πρόκριση επί της ΑΕΚ στα προημιτελικά και έχει πλέον μπροστά της την πρόκληση του Λεβαδειακού.

Ο ΟΦΗ είναι σε πολύ κατάσταση με πέντε νίκες και μια ήττα στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια του και τα συνεχόμενα τρίποντα κόντρα σε Παναιτωλικό και Ατρόμητο να του δίνουν την απαραίτητη ψυχολογία για τη συνέχεια. Η παρουσία του Κόντη στην άκρη του πάγκου έχει αλλάξει το κλίμααποτελέσματα και την εικόνα του ΟΦΗ ριζικά και προς το καλύτερο, με τους Κρητικούς να δίνουν παράλληλα τη μάχη τους για μια θέση στα playoffs 5-8 του πρωταθλήματος.

Ο Λεβαδειακός διανύει πιθανότατα την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει να παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και να αψηφά τις εικασίες πως κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Τρέχει αήττητο σερί εννέα αγώνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, διάστημα στο οποίο μετράει επτά νίκες και δύο ισοπαλίες. Πήρε «διπλό» στο Αγρίνιο, buzzer beater ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και «καθάρισε» με... fast track διαδικασίες τον Αστέρα Τρίπολης για να γίνει το απόλυτο φαβορί της 4ης θέσης. Έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος (47 γκολ) και θέλει να μεταφέρει το μομέντουμ και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Προφανώς και το κίνητρο της παρουσίας στον τελικό αποτελεί τεράστιο κίνητρο και για τις δύο ομάδες. Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε μια διαρκή άνοδο, τη στιγμή που ο Λεβαδειακός μοιάζει ασταμάτητος. Η σκοπιμότητα τώρα έρχεται σε πρώτο πλάνο και το γεγονός πως υπάρχει ρεβάνς επηρεάζει σίγουρα την προσέγγιση των ομάδων στο πρώτο ματς.

Αφού τέθηκε γρήγορα εκτός διεκδίκησης του τίτλου στη Stoiximan Super League και ενισχύθηκε σημαντικά στο μεταγραφικό παράθυρο του χειμώνα, ο Παναθηναϊκός έχει ως απόλυτο στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά από την βαριά ήττα κόντρα στην ΑΕΚ και τις τρεις σερί ισοπαλίες απέναντι σε Φερεντσβάρος, Ατρόμητο και Ρόμα, η ομάδα του Μπενίτεθ έβγαλε αντίδραση στο 3-0 επί της Κηφισιάς. Ματς στο οποίο λειτούργησε καλά μεσοεπιθετικά αλλά εμφάνισε κενά στα μετόπισθεν, ξέχωρα από το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι αστοχησαν σε τέσσερις καθαρές ευκαιρίες στο ματς. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την διάκριση και στο Europa League, εντούτοις ο ρεαλιστικός στόχος κατάκτησης ενός τίτλου για φέτος περνάει από το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και τον θάνατο επτά οπαδών του. Τα παιχνίδια με Λυών και Πανσερραϊκό πέρασαν σε τρίτη μοίρα, εντούτοις η σκληρή πραγματικότητα είναι πως ο «Δικέφαλος» μοιάζει υποχρεωμένος να βρει τα ψυχικά αποθέματα για να διεκδικήσει όσα του αναλογούν στη σεζόν που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι στην κούρσα για την κατάκτηση των δύο τίτλων εντός συνόρων, ενώ θα επιδιώξει μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία στο Europa League.

Παιχνίδι ειδικών συνθηκών, η ρεβάνς δεδομένα επηρεάζει την τακτική των δύο ομάδων, ωστόσο η πληθώρα ταλέντου μπροστά δύσκολα θα κρατήσει το ματς πολύ χαμηλά.

Εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17 η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ανάμεσα σε Αστέρα και Ολυμπιακός, με τους γηπεδούχους να έχουν... μπλέξει για τα καλά. Χωρίς νίκη στα επτά πιο πρόσφατα ματς και με τέσσερις σερί ήττες σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Αστέρας είναι πια στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Και είναι υποχρεωμένος να μπει στη λογική αποτελέσματος ανεξαρτήτως αντιπάλου, για να μην κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Δύσκολη η κατάσταση, με την φετινή σεζόν να κυλάει προβληματικά και τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία να μην φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο Αστέρας καλείται να βρει αντίδραση στο χορτάρι και τους βαθμούς που θα του επιτρέψουν να ξεφορτωθεί πολλή από την πίεση.

Οι νίκες κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που πανηγυρίζει την πρόκριση από την League Phase του Champions League. Αποτελέσματα που έφεραν ψυχολογία, αλλά και τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον στα ερυθρόλευκα. Ενίσχυση που έμοιαζε απαραίτητη, ειδικά από τη στιγμή που συνοδεύτηκε με τις αποχωρήσεις των Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα. Στο φινάλε του ντέρμπι με την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι, έτσι με «διπλό» στην Τρίπολη έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν στην κούρσα του τίτλου. Εκτός μάχης ο Ελ Κααμπί που στοχεύει στο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό.

Κομβικό το ματς και για τους δύο αντιπάλους, έστω και για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Ο Αστέρας είναι πάντα σκληρό καρύδι εντός, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

