    «Ομάδα Καφενείο»: Ποια ομάδα απολαμβάνουν να κερδίζουν περισσότερο οι φίλαθλοι του Χαλανδρίου;

    Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

    Ο Φεβρουάριος ξεκινά δυναμικά και η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στο Χαλάνδρι, στο καφέ «Tuscnany Brown» για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ - Ολυμπιακό.

    Οι φίλαθλοι απάντησαν μεταξύ άλλων, για την ομάδα που απολαμβάνουν να κερδίζουν περισσότερο, την Ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού αλλά και δύσκολα ποδοσφαιρικά διλήμματα.

    Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο:

