«Ομάδα Καφενείο»: Ποια ομάδα απολαμβάνουν να κερδίζουν περισσότερο οι φίλαθλοι του Χαλανδρίου;
Ο Φεβρουάριος ξεκινά δυναμικά και η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στο Χαλάνδρι, στο καφέ «Tuscnany Brown» για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ - Ολυμπιακό.
Οι φίλαθλοι απάντησαν μεταξύ άλλων, για την ομάδα που απολαμβάνουν να κερδίζουν περισσότερο, την Ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού αλλά και δύσκολα ποδοσφαιρικά διλήμματα.
Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.