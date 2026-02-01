Stoiximan Super League: Ντέρμπι αποδείξεων για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, υποχρέωση νίκης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Ανάλυση και προγνωστικά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (1/2) και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ομάδα του Μπενίτεθ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League με το 1-1 κόντρα στη Ρόμα. Θετική η εικόνα των «πρασίνων» παρά τις πολλές απουσίες, με τον Ταμπόρδα να ξεχωρίζει.

Η επαναφορά στην πραγματικότητα εντός συνόρων θέλει τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει την τετράδα, έτσι το τρίποντο κόντρα στην Κηφισιά κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη. Δεδομένο το ολικό λίφτινγκ στο βασικό σχήμα σε σχέση με το ματς της Πέμπτης. Τσιριβέγια, Ντέσερς και Τζούριτσιτς είναι εκτός μάχης, αμφίβολοι οι Καλάμπρια, Πελίστρι.

Η Κηφισιά έχασε τους Τεττέη και Παντελίδη, έτσι είναι ένα ερώτημα πώς θα ανταποκριθεί στο υπόλοιπο της σεζόν. Το πρώτο δείγμα δεν ήταν ενθαρρυντικό, καθώς ηττήθηκε 2-1 εκτός έδρας με ανατροπή από τον ουραγό Πανσερραϊκό. Για την ώρα είναι στην 8η θέση, ωστόσο η απόσταση από τις ομάδες που ακολουθούν είναι πλέον μικρή και πρέπει να προσέξει στα παιχνίδια που ακολουθούν. Βασικός στόχος είναι πάντα η παραμονή στην κατηγορία και θα χρειαστεί ακόμη 2-3 νίκες για να μην μπει σε καθεστώς πίεσης.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κίνητρο στο πρωτάθλημα, έρχονται οι ημιτελικοί Κυπέλλου και συνεχίζει στην Ευρώπη. Οφείλει να χτίσει μομέντουμ για να κλείσει τη φετινή σεζόν όσο καλύτερα μπορεί. Η Κηφισιά θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να συνηθίσει στα νέα δεδομένα.

Στις 19:30 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Μέρες σκληρές για τον «Δικέφαλο», όχι για την ήττα 4-2 στο φινάλε της League Phase του Europa League, αλλά για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει τη μάχη του στα playoffs του Europa League, είναι στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ με ένα ματς λιγότερο είναι στο -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ στην Stoiximan Super League. Η συνέχεια είναι θέμα ψυχολογίας για την ομάδα του Λουτσέσκου, που είναι γενικότερα σε καλή κατάσταση αυτή την εποχή.

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε σπουδαία νίκη - ανατροπή επί της Κηφισιάς και ανανέωσε τις ελπίδες του για παραμονή. Εξακολουθεί να είναι ουραγός στη βαθμολογία και υποχρεωμένος σε κάθε ματς να ψάχνει βαθμούς. Η σεζόν έχει κυλήσει προβληματικά μέχρι στιγμής, ωστόσο δεν υπάρχει περιθώριο για κατήφεια στη μάχη της σωτηρίας.

Θα κουβαλάει για καιρό ο ΠΑΟΚ αυτό που συνέβη στη Ρουμανία, ωστόσο η σκληρή πραγματικότητα λέει πως πρέπει να συγκεντρωθεί στο τώρα. Και το τρίποντο απέναντι στον Πανσερραϊκό είναι απαραίτητο. Πολύ δύσκολα θα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι να αντέξουν στην Τούμπα.

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στο +2 από τον Ολυμπιακό και το +3 από τον ΠΑΟΚ, που έχουν ωστόσο ένα ματς λιγότερο.

Η ομάδα του Νίκολιτς είναι σε εξαιρετική κατάσταση τους τελευταίους τρεις μήνες με απολογισμό 14 νίκες, δύο ισοπαλίες και μοναδική παραφωνία την ήττα-αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ενισχυμένη μεταγραφικά, βελτιωμένη στο παιχνίδι των χώρων και τον Γιόβιτς να δίνει τις λύσεις στο σκοράρισμα, η ΑΕΚ είναι ήδη στους 16 του Conference League, με πρώτο στόχο πάντα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στο ντέρμπι με πολλή κούραση αλλά και ψυχολογία στα ύψη. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν ιστορικό «διπλό» στο Άμστερνταμ στο 2-1 επί του Άγιαξ και με αυτή τη νίκη στο φινάλε της League Phase του Champions League εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η απόκτηση του Αντρέ Λουίζ προσθέτει μια πολύ ποιοτική λύση στις θέσεις των εξτρέμ, με τον Βραζιλιάνο διαθέσιμο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Με τα περισσότερα βασικά του «όπλα» να δηλώνουν παρών για την αναμέτρηση, το ερώτημα είναι η κατάσταση των Πιρόλα - Γιάρεμτσουκ, η διαχείριση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης, αλλά και πώς σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ να φρεσκάρει την ομάδα του για ένα ακόμη απαιτητικό ματς.

Σπουδαίο παιχνίδι, κρίσιμο για την οικονομία του πρωταθλήματος και τον στόχο των δύο ομάδων που είναι ο τίτλος. Ισορροπημένο σε μια πρώτη ματιά, θα κριθεί στις λεπτομέρειες και την αποφασιστικότητα.

