Champions League: Ώρα… πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα Άγιαξ - Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League.

Με την 8η και τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνεται η League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (28/1). Όλες οι αναμετρήσεις είναι «ευθυγραμμισμένες» με ώρα έναρξης στις 22:00, καθώς πέραν των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου που έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους 16, όλες οι υπόλοιπες θέσεις για την οκτάδα και το 9-24 είναι «ανοιχτές» για το τελικό πλασάρισμα.

Την δική του μάχη πρόκρισης δίνει ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ με αντίπαλο τον Άγιαξ. Οι Πειραιώτες θριάμβευσαν την προηγούμενη αγωνιστική στην do or die αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν, επικρατώντας 2-0 στο Φάληρο. Κατάφεραν έτσι να σκαρφαλώσουν ως την 24η θέση, κρατώντας έτσι την τύχη τους στα δικά τους χέρια. Με νίκη στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι 100% στην επόμενη φάση και θα μπει στην κλήρωση για τα playoffs της διοργάνωσης. Σε αντιθετη περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξαρτώνται από τα υπόλοιπα αποτέλεσματα.

Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ανάσες στους περισσότερους βασικούς του στο 1-0 επί του Βόλου για την Stoiximan Super League, με τον Ποντένσε να παίρνει χρόνο προκειμένου να βρει ρυθμό μετά τον τραυματισμό του. Μοναδικό ουσιαστικό πρόβλημα είναι αυτό του Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό φορ να μένει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ.

Πέντε ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της League Phase μετρούσε ο Άγιαξ, πριν κάνει το 2/2 κόντρα σε Καραμπάγκ και Βιγιαρεάλ και μάλιστα εκτός έδρας. Η ολλανδική ομάδα αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες στο πρώτο μισό της σεζόν, εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Πραγματοποιεί μια προσπάθεια ανάκαμψης, ανέβηκε ως την 3η θέση της Eredivisie, εξακολουθεί ωστόσο να λειτουργεί πολύ μακριά από τα στάνταρ της.

Κάτι που έγινε ολοφάνερο και στο ματς Κυπέλλου με την Άλκμααρ στα μέσα Γενάρη, όταν και γνώρισε τη συντριβή με σκορ 6-0. Με έξι βαθμούς στη League Phase δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες για κάτι καλύτερο την τελευταία αγωνιστική, εντούτοις είναι δεδομένο πως μπροστά στον κόσμο του, ο Άγιαξ θα παίξει για τη νίκη. Εκτός μάχης ο στόπερ Ιτακούρα.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο στόχο στο Άμστερνταμ. Και το γεγονός πως ο Άγιαξ έχει πάντα επιθετική φιλοσοφία τον «βολεύει», καθώς οι Πειραιώτες είναι πιο αποτελεσματικοί απέναντι σε ομάδες που παίζουν ανοιχτά. Οι γηπεδούχοι διαθέτουν μπόλικο ταλέντο και ταχύτητα μεσοεπιθετικά, εντούτοις διακρίνονται από αφέλεια στα μετόπισθεν. Παιχνίδι που λόγω συνθηκών δύσκολα θα μείνει χαμηλά σε ρυθμό και σκορ. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Ποντένσε γκολ ή ασίστ & Έσε 41+ πάσες σε απόδοση 5.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

