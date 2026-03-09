Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Γιάννη Γιαπάνη, από τη θέση του τεχνικού της ομάδας βόλεϊ γυναικών του συλλόγου.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Γιάννης Γιαπάνης. Το τέλος της συνεργασίας με τον Κύπριο προπονητή ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (9/3) από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Ο Γιαπάνης πλήρωσε το… μάρμαρο της κακής εμφάνισης στον ημιτελικό κυπέλλου από τον ΑΟ Θήρας, ωστόσο από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, θεωρούν πως μεγάλο μερίδιο ευθύνης είχαν και οι αθλήτριες με την κακή αγωνιστική τους παρουσία στη Χαλκίδα.

Ως πρώτος προπονητής θα αναλάβει μέχρι το φινάλε της σεζόν ο Στέφανος Μανιώτης, ο οποίος είναι ο στατιστικολόγος της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση τόσο προπονητή, όσο και αθλητριών που θα στελεχώσουν το ρόστερ της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος προπονητή, Γιάννη Γιαπάνη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Προσωρινός προπονητής αναλαμβάνει μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του, Στέφανος Μανιώτης».

