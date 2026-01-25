Athens Licensing Expo – 1η διετής SEE/MENA Sports Merchandise, Accessories & Collectibles Edition

Η Αθήνα γίνεται ο νέος κόμβος ανάπτυξης του Sports Licensing.

Αθήνα — 16 Ιανουαρίου 2026 — Η 1η Athens Licensing Expo – SEE/MENA Sports Merchandise, Accessories & Collectibles Edition θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Μηχανουργείο), στις 12–13 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιομηχανία του licensing στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE) και τη Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική (MENA).

Η έκθεση αποτελεί το πρώτο πραγματικά εξειδικευμένο B2B event της περιοχής που επικεντρώνεται στο licensing και το merchandising, σχεδιασμένο για να συνδέσει brands, κατόχους δικαιωμάτων, κατασκευαστές, λιανεμπόρους και εμπορικούς συνεργάτες στις αναδυόμενες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της περιοχής. Αν και η πρώτη αυτή έκδοση ανακοινώνεται επίσημα αργότερα από ό,τι συνηθίζεται για διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, σηματοδοτεί την έναρξη μιας πλατφόρμας, με μελλοντικές διοργανώσεις που θα επεκταθούν περαιτέρω στη συνολική αγορά της MENA.

Γιατί να Συμμετάσχετε ως Εκθέτης;

Για τρεις ημέρες, η Αθήνα θα φιλοξενήσει βασικούς decision-makers, brands, λίγκες, συλλόγους, κατασκευαστές, retailers και επαγγελματίες του licensing, που αναζητούν πρόσβαση σε νέες αγορές και θέλουν να ξεκλειδώσουν ανεκμετάλλευτο εμπορικό δυναμικό.

Οι εκθέτες θα επωφεληθούν από:

Άμεση πρόσβαση σε αγοραστές, διανομείς και στρατηγικούς συνεργάτες

Υψηλής ποιότητας B2B matchmaking και ευκαιρίες σύναψης συμφωνιών

Αυξημένη προβολή σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη και ανεπαρκώς αξιοποιημένη περιοχή

Πλεονέκτημα πρώτου παίκτη (first-mover advantage) στο οικοσύστημα licensing της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ΜΕΝΑ region

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει ιδέες σε πραγματικές εμπορικές συνεργασίες, επιταχύνοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη τόσο για κατόχους δικαιωμάτων όσο και για παραγωγούς προϊόντων.

Ποιοι θα την Επισκεφθούν;

Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει:

Στελέχη ανώτατης και ανώτερης διοίκησης

Κατόχους IP και brand managers

Ειδικούς στο merchandising και το licensing

Agencies και κατόχους δικαιωμάτων

Αγορές λιανικής και sourcing managers

Οι επισκέπτες θα προέρχονται από την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE) και τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (MENA), συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων αθλητικών συλλόγων, ομοσπονδιών, λιγκών, χορηγών, κατασκευαστών και αλυσίδων λιανικής που αναζητούν ενεργά συμφωνίες licensing συνεργασίες, merchandising και χορηγικές ευκαιρίες.

Μια Πρώτης Τάξεως Ευκαιρία για Αθλητικούς Οργανισμούς

Αυτή η πρώτη εκδήλωση της Athens Licensing Expo προσφέρει μια μοναδική πύλη για αθλητικές ομάδες, λίγκες και κατόχους δικαιωμάτων, προκειμένου να επεκτείνουν ουσιαστικά τα έσοδά τους μέσω στρατηγικών συμφωνιών licensing και sponsoring.

Με τη SEE να αναγνωρίζεται ως μια ταχέως εξελισσόμενη αλλά υπο-ανεπτυγμένη αγορά για επώνυμα προϊόντα, η έκθεση δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για συλλόγους και αθλητικούς οργανισμούς ώστε να:

Αξιοποιήσουν εμπορικά την πνευματική τους ιδιοκτησία

Προσεγγίσουν νέα κοινά

Δημιουργήσουν μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες

Αναπτύξουν δομημένα προγράμματα merchandising

Ενίσχυση Κατασκευαστών & Licensees

Κατασκευαστές, παραγωγοί και προμηθευτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια λιγότερο κορεσμένη αγορά με αυξανόμενη ζήτηση για αδειοδοτημένα αθλητικά προϊόντα.

Με τη συμμετοχή τους, οι εκθέτες μπορούν να:

Επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους

Εξασφαλίσουν νέες συμφωνίες licensing

Δημιουργήσουν στρατηγικές διασυνοριακές συνεργασίες

Αυξήσουν τον κύκλο εργασιών μέσω επίσημων αδειοδοτημένων σειρών.

Η έκθεση τοποθετεί τους κατασκευαστές στο κέντρο ενός νέου οικοσυστήματος licensing, συνδέοντάς τους άμεσα με κατόχους δικαιωμάτων που αναζητούν αξιόπιστους μακροπρόθεσμους συνεργάτες.

Για δημοσιογραφικές πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες:

Email: [email protected]

Website: https://athenslicensingexpo.com/

Με την υποστήριξη της Licensing International

