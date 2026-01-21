Μεταγραφικό σενάριο από την Κροατία για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν. Ο Παναθηναϊκός δίνει 6,5 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το βλέμμα στην Κροατία. Τα σενάρια για τον Τόνι Φρουκ της Ριέκα ήταν πολλά, αλλά ο στόχος είναι άλλος σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από τα κροατικά ΜΜΕ και μάλιστα έχει αναλάβει δράση και ο Ράφα Μπενίτεθ. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θέλει το δεκάρι της Σλάβεν, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς και φέρεται να προσφέρει 6,5 εκατ. ευρώ.

Ο αριστεροπόδαρος Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6/9/2005, είναι προϊόν της Ακαδημίας της Σλάβεν Μπελούπο και μέλος της Κροατίας Κ21, με την οποία έχει 8 ματς και ένα γκολ. Παίζει δεκάρι, αλλά και δεξιά στην επίθεση. Την τρέχουσα περίοδο έχει 20 ματς με 8 γκολ κι έξι ασίστ, ενώ το συμβόλαιο του 20χρονου μεσοεπιετικού, ο οποίος έχει ύψος 1,78, έχει διάρκεια με τη Σλάβεν έως το 2028.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του tportal.hr:

«Αποκλειστικό: Ο θρυλικός προπονητής εγκατέλειψε την περίπτωση Φρουκ και τηλεφώνησε προσωπικά στον Γιάγκουσιτς – Να πόσα προσφέρει στη Σλάβεν.

Δεν κοπάζει το ενδιαφέρον για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς (20), ο οποίος εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του για τη συνέχεια της καριέρας του.

Το ενδιαφέρον για το «διαμάντι» της Σλάβεν είναι τεράστιο, οι προτάσεις είναι περισσότερες από αρκετές και η πιο πρόσφατη έρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο.

Όπως πληροφορούμαστε, ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του, Ράφα Μπενίτεθ, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Γιάγκουσιτς και θα κάνουν τα πάντα για να τον αποκτήσουν αυτόν τον χειμώνα. Ο θρυλικός Ισπανός τηλεφώνησε προσωπικά στον Γιάγκουσιτς, του παρουσίασε το πρότζεκτ, του εξήγησε ότι θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα και του είπε ότι θέλει να τον δει στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός προσφέρει στη Σλάβεν 6,5 εκατομμύρια ευρώ, θα τον αγοράσει άμεσα και στη συνέχεια θα τον αφήσει δανεικό στην Κόπριβνιτσα μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως είχαμε γράψει νωρίτερα, οι Έλληνες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τόνι Φρουκ, αλλά στράφηκαν στον Γιαγκούσιτς, γιατί είναι φθηνότερος και πιο «προσβάσιμος» και θέλουν να ολοκληρώσουν την υπόθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Γιάγκουσιτς είναι ο κύριος στόχος τους και ελπίζουν ότι το τηλεφώνημα του θρυλικού προπονητή θα είναι αρκετό για να πείσει τον παίκτη να επιλέξει τον σύλλογο τους.

Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία μένει να φανεί, καθώς προσφορές για τον Γιάγκουσιτς στείλει επίσης η Βέρντερ και η Λειψία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τον παίκτη η μεταγραφή στη Bundesliga θα ήταν πολύ πιο ελκυστική, αλλά η προσφορά του Παναθηναϊκού είναι πολύ συγκεκριμένη.

Οι γερμανικές ομάδες σίγουρα θα μπορούσαν να απαντήσουν με υψηλότερη προσφορά και σίγουρα θα υπάρξει κάποια δημοπρασία. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Γιάγκουσιτς δεν βιάζεται για τη μεταγραφή· κύριος στόχος του είναι να μείνει στη Σλάβεν μέχρι το τέλος της σεζόν, ακόμη και αν πραγματοποιήσει μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο».

Το who is who του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο 20χρονος Κροάτης μέσος ξεπήδησε από τις Ακαδημίες της Σλάβεν Μπέλουπο, αλλά το 2014 μετακινήθηκε σε αυτές της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στην οποία έφτασε να παίζει μέχρι την Κ17. Το 2021, ωστόσο, επέστρεψε στη Σλάβεν Μπέλουπο, την επόμενη σεζόν από την Κ17 ανέβηκε στην Κ19 και προ διετίας έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα.

Φέτος πραγματοποιεί μια φοβερά παραγωγική σεζόν μετρώντας 20 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Κροατίας, έχοντας οκτώ γκολ και έξι ασίστ, ενώ συνολικά με τη Σλάβεν Μπέλουπο μετράει 65 συμμετοχές με 15 τέρματα και δέκα ασίστ. Ο Γιάγκουσιτς είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας με την οποία μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ. Έχει ύψος 1,78μ. και είναι αριστεροπόδαρος παίζοντας στο «οκτώ» και στο «δέκα», ενώ μπορεί να προσφέρει και στη δεξιά πλευρά.