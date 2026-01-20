Champions League: Do or die για τον Ολυμπιακό το ματς με τη Λεβερκούζεν, γκολ, Ταρέμι και αγωνία στο «μενού» του Φαλήρου!

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League.

Επιστροφή στη δράση και για το UEFA Champions League μέσα στο 2026, με τις αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική της League Phase να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό όσα θα πρέπει να περιμένουμε στο φινάλε. Πέραν των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου που έχουν μια βαθμολογική άνεση, οι υπόλοιπες θέσεις της 8άδας αλλά και του 9-24 είναι προς διεκδίκηση. Την δική του προσπάθεια να προλάβει το τρένο της φάσης των playoffs κάνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (20/1, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς μόνο σε περίπτωση νίκης μπορούν οι «ερυθρόλευκοι» να διατηρήσουν ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ψάξουν δική τους νίκη στο Άμστερνταμ και συνδυασμό πολλών αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική. Με ρεκόρ 1Ν-2Ι-3Η και γκολ 6-13, ο Ολυμπιακός είναι 29ος και στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του Champions League.

Επομένως το παιχνίδι απέναντι στη Λεβερκούζεν θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό του μέλλον. Ξεκούραστοι σωματικά, καθώς αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όχι όμως και στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση οι Πειραιώτες μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Ερώτημα ο βαθμός ετοιμότητας του Ελ Κααμπί, που ολοκλήρωσε μόλις την Κυριακή τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο. Το ίδιο ισχύει και για τους Πιρόλα, Ποντένσε που είναι μεν στην αποστολή αλλά προέρχονται από τραυματισμούς.

H Λεβερκούζεν μετράει 2Ν-3Ι-1Η και γκολ 10-12 στις έξι αγωνιστικές της League Phase. Απολογισμός που την φέρνει στην 20η θέση με εννέα βαθμούς, όσους έχουν και οι Μονακό, Γαλατά, Γιουβέντους και Μαρσέιγ. Είναι κοντά στον στόχο της η γερμανική ομάδα, όχι ωστόσο εξασφαλισμένη με δύο στροφές να απομένουν για το φινάλε.

H ομάδα του Χιούλμαντ πάντως υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική την Βιγιαρεάλ, που είναι ουσιαστικά εκτός κούρσας πρόκρισης, με μόλις έναν βαθμό και ουραγός της κατάταξης μαζί με την Καϊράτ Αλμάτι. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση η Λεβερκούζεν, καθώς με δύο ήττες στα ισάριθμα τελευταία από Χόφενχαϊμ και Στουτγκάρδη, βρίσκεται στην 6η θέση της Bundesliga. Φλέκεν και Τέλα δεν προλαβαίνουν το ματς στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώριο να σκεφτεί τίποτε λιγότερο από το τρίποντο. Οι τελευταίες εμφανίσεις των Πειραιωτών δεν ήταν σε υψηλό επίπεδο, η δημιουργία μοιάζει αρκετές φορές προβλέψιμη, ωστόσο παιχνίδια με γρήγορο ρυθμό απέναντι σε επιθετικές ομάδες ταιριάζουν καλύτερα στο στυλ τους. Η Λεβερκούζεν ανασταλτικά είναι μπόσικη, όμως με παίκτες όπως οι Γκριμάλντο, Κοφάν, Μαζά, Σικ και Τίλμαν, είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη επιθετικά.

Η ανάγκη των γηπεδούχων σε συνδυασμό με την λογική των φιλοξενούμενων, είναι ένα «μείγμα» που μπορεί να προσφέρει δράση, αγωνία και θέαμα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

