Η bwin κάνει πραγματικότητα ένα όραμα της Αμυμώνης

Η λειτουργία της θεραπευτικής πισίνας, με την αρωγή της bwin, δίνει σάρκα και οστά σε έναν διαχρονικό στόχο της Αμυμώνης, ενισχύοντας την καθημερινότητα των ωφελούμενων και των οικογενειών τους.

Μια νέα πηγή χαράς, ενδυνάμωσης και φροντίδας δημιουργείται για τους ωφελούμενους της Αμυμώνης. Με τη στήριξη της bwin, η θεραπευτική πισίνα του Συλλόγου θα αρχίσει τη λειτουργία της, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες αποκατάστασης και υποστήριξης και βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Η πρωτοβουλία αυτή εξασφαλίζει τη λειτουργία μιας σημαντικής δομής αποκατάστασης, προσφέροντας στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να ενισχύσουν την αποκατάστασή τους και να απολαμβάνουν τα πολλαπλά οφέλη της θεραπευτικής κολύμβησης. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η bwin θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες της Αμυμώνης που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ωφελούμενων και στην ενδυνάμωση των οικογενειών τους, προσφέροντας πρόσβαση σε εξειδικευμένα προγράμματα υποστήριξης και αποκατάστασης.

Η θεραπευτική πισίνα της Αμυμώνης θα αξιοποιείται από παιδιά, εφήβους και ενήλικες ηλικίας από 3 ετών και άνω, προσφέροντας εξατομικευμένες συνεδρίες θεραπευτικής κολύμβησης και αποκατάστασης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Σε εβδομαδιαία βάση αναμένεται να εξυπηρετούνται περίπου 20 έως 25 ωφελούμενοι, με συχνότητα συμμετοχής μία έως δύο φορές την εβδομάδα.

Τα οφέλη της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Η άσκηση στο νερό συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, στη χαλάρωση του σώματος και στην ενίσχυση της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, αξιοποιώντας την άνωση που προσφέρει το υδάτινο περιβάλλον.

Τον ενθουσιασμό της για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας εξέφρασε η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου. «Στην bwin πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά αποκτά πραγματική αξία όταν ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές και διαρκείς ανάγκες. Η συνεργασία μας με την Αμυμώνη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, καθώς συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που θα προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Η θεραπευτική πισίνα δεν είναι απλώς μια νέα υποδομή. Είναι ένας χώρος αποκατάστασης, ενδυνάμωσης και βελτίωσης της καθημερινότητας δεκάδων ανθρώπων, αλλά και μια σημαντική ανάσα στήριξης για τις οικογένειές τους. Για εμάς, η κοινωνική υπευθυνότητα σημαίνει να στεκόμαστε δίπλα σε οργανισμούς που επιτελούν ουσιαστικό έργο και να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, μεγαλύτερης συμπερίληψης και καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους».

Η κ. Αντωνία-Χριστιάνα Ζώτου, Διευθύντρια του Κέντρου Ημέρας «Ίριδα» υποστήριξε για τον στόχο που επιτεύχθηκε με τη στήριξη της bwin «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την bwin, η οποία καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της θεραπευτικής πισίνας της Αμυμώνης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έναρξη και τη βιώσιμη λειτουργία της.

Η θεραπευτική κολύμβηση αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ωφελούμενών μας και, κατ’ επέκταση, της συνολικής ποιότητας ζωής και ευεξίας τους.

Πρόκειται για έναν στόχο που επιδιώκαμε με συνέπεια επί σειρά ετών και ο οποίος γίνεται πλέον πραγματικότητα χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη της bwin, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών με κοινωνικό αντίκτυπο».

Ο σημαντικός ρόλος της Αμυμώνης

Η Αμυμώνη παρέχει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την αξιοπρεπή διαβίωση. Παράλληλα, στηρίζει συστηματικά τις οικογένειές τους, προσφέροντας καθοδήγηση και πολύπλευρη υποστήριξη απέναντι στις αυξημένες προκλήσεις της καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο η κοινωνική υπευθυνότητα

Η συνεργασία με την Αμυμώνη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της bwin, το οποίο εστιάζει στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην υλοποίηση δράσεων με μετρήσιμο και διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα. Ξεχωριστή στιγμή της συνεργασίας αποτέλεσαν και οι βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης, κατά τις οποίες εθελοντές της bwin συμμετείχαν σε ασκήσεις προσομοίωσης καθημερινών συνθηκών ατόμων με οπτική αναπηρία.

Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της, η bwin επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη, την ισότητα και την πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ