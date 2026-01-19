«Ομάδα Καφενείο»: Ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την καινούργια μεταγραφή του Παναθηναϊκου
Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.
Για την πρώτη εκπομπή της χρονιάς, η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στου Ζωγράφου, στο καφέ «Φραπόγαλο» για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ - Παναθηναϊκό.
Οι φίλαθλοι απάντησαν μεταξύ άλλων, για το πως βλέπουν τον Παναθηναϊκό φέτος, για την καινούρια μεταγραφή της ομάδας και ποιος θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.
Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου, στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.