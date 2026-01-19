«Ομάδα Καφενείο»: Ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την καινούργια μεταγραφή του Παναθηναϊκου

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Για την πρώτη εκπομπή της χρονιάς, η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στου Ζωγράφου, στο καφέ «Φραπόγαλο» για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ - Παναθηναϊκό.

Οι φίλαθλοι απάντησαν μεταξύ άλλων, για το πως βλέπουν τον Παναθηναϊκό φέτος, για την καινούρια μεταγραφή της ομάδας και ποιος θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου, στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: