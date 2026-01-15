Ο ΑΣ Άρης προχώρησε στην αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας του στο πλαίσιο προβολής των ενεργειών του και της καλύτερης επαφής με τους φίλους της ομάδας.

Έχοντας πετύχει τον εξωδιοικητικό συμβιβασμό που αφορά τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο και με τις ριζοσπαστικές αλλαγές που έλαβαν χώρα σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, ο ΑΣ Άρης βρίσκεται σε πορεία εκσυγχρονισμού και ως προς τον τρόπο επικοινωνίας του με τους φίλους της ομάδας αλλά και την προβολή των ενεργειών του στα τμήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Προς αυτήν την κατεύθυνση προχώρησε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας «www.aris.gr» έχοντας πολλαπλούς στόχους με βασικότερο την επικοινωνία με το κοινό της ομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι η αύξηση των μελών, ήδη τα τελευταία χρόνια έγινε σπουδαία δουλειά με τα 7.000 εγγεγραμμένα μέλη αλλά και τη διεύρυνση των τμημάτων υποδομής σε όλα τα αθλήματα.

Στην ανακοίνωσή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι… «ο Α.Σ. ΑΡΗΣ επενδύει σε μια πιο σύγχρονη και άμεση εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, με στόχο η ιστοσελίδα να εξελίσσεται συνεχώς με βάση τις ανάγκες του Συλλόγου και τη συμβολή του κόσμου του.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική έκδοση (beta), σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει ένα σύγχρονο, αισθητικά ανανεωμένο και λειτουργικό διαδικτυακό σημείο αναφοράς για τον κόσμο του Α.Σ. ΑΡΗΣ. Ένα κεντρικό “portal” ενημέρωσης, ώστε κάθε φίλαθλος και μέλος να μπορεί να βρίσκει συγκεντρωμένα όλα όσα αφορούν τον Σύλλογο, τα τμήματά του και τη δράση του.

Παράλληλα, ήδη υλοποιούνται λειτουργίες που θα προστεθούν σύντομα στην πλήρη έκδοση της ιστοσελίδας, όπως:

*Διαδικτυακή εγγραφή και ανανέωση συνδρομών μελών του Α.Σ. ΑΡΗΣ

*Δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης προς τον ερασιτέχνη, με ηλεκτρονικό τρόπο

Καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και να μας ενημερώσει για τυχόν προσθήκες ή αλλαγές που χρειάζονται, καθώς και να μας στείλει ιδέες/προτάσεις για λειτουργίες και περιεχόμενο που θα άξιζε να προστεθούν σε επόμενες αναβαθμίσεις».

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του ο ΑΣ Άρης, στο πλαίσιο καταγραφής παλιών προβλημάτων ή δυσλειτουργιών, καλεί τους φίλους της ομάδας να προχωρήσουν στην κατάθεση προτάσεων αλλά και ζητημάτων προς επίλυση με σκοπό την έναρξης μιας νέας επικοινωνίας μαζί τους αλλά και της διευκόλυνσης των αθλητών αλλά και των μελών του.