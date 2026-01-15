Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, η δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και το Gazz Floor

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta τη μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague.

Σπουδαίες μάχες μπάσκετ και βόλεϊ για τις ελληνικές ομάδες ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Δουβίκας με την Κόμο αντιμετωπίζει τη Μίλαν το βράδυ της Πέμπτης (15/01).

Η αυλαία ανοίγει στις 14:00, με τους Galacticos by Interwetten και τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη, οι οποίοι αναλύουν τα όσα έγιναν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος..

Από εκεί και πέρα, οι Πανιώνιος, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους στο Γυναικείο Βόλεϊ με τον πρώτο να φιλοξενεί την Κάχα Χολ (17:00), ο δεύτερος την Μπράγκα (17:30) και ο τρίτος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Εξατσιμπάσι για το Champions League (18:00).

Στις 20:30 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ στο Μόναχο όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενεί από την Μπάγερν για τη Euroleague και φυσικά, στις 23:00, θα ακολουθήσει το Gazz Floor powered by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη. Στην παρέα τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να σχολιάσει όλο το ρεπορτάζ από τα πεπραγμένα των «Πράσινων» αλλά και της αγωνιστικής στη Euroleague.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)

Πανιώνιος - Κάχα Χολ (17:00, ΕΡΤ2)

Παναθηναϊκός - Μπράγκα (17:30, CS6)

Εξατσιμπάσι - Ολυμπιακός (18:00, CS7)

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός (20:30, NS Prime)

Κόμο - Μίλαν (21:45, CS1)

Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)