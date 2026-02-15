Για τη μοναξιά της κορυφής στο ντέρμπι της Τούμπας!

Ώρα ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να διασταυρώνεται τα ξίφη του με την ΑΕΚ με φόντο την κορυφή στη Super League (19:30).

Η μάχη για την κορυφή και τον τίτλο ανάβει στο πρωτάθλημα, με τους «δικεφάλους» να ερίζουν για την pole position της κούρσας και το μεταξύ τους ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη για την 21η αγωνιστική να διαμορφώνει τις ισορροπίες στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Τις δύο ομάδες χωρίζουν 3 βαθμοί, με την ΑΕΚ να έχει 48 και τον ΠΑΟΚ 45 αντίστοιχα με αγώνα λιγότερο και η μεταξύ τους μονομαχία είναι η πιο κρίσιμη μέχρι την επόμενη.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με «τρίποντο» θα πιάσει την «Ένωση» με αγώνα λιγότερο έχοντας πλεονέκτημα, ενώ αντίστοιχα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με δική της νίκη θα πάει στο +6 και θα βάλει έξτρα πίεση στον αντίπαλό της. Αναμφίβολα πάντως αμφότεροι δε θέλουν να χάσουν. Στο 2.45 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Οι «ασπρόμαυροι» πάνε σε άλλο ένα ντέρμπι το τελευταίο διάστημα, το τέταρτο σε διάστημα 10 ημερών προερχόμενοι στο πρωτάθλημα από την εκτός έδρας λευκή ισοπαλία με τον Άρη, ενώ στη συνέχεια κλείδωσαν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου με το 2-0 επί του Παναθηναϊκού, στοχεύοντας πλέον ξεκάθαρα στο double, όντας εξαιρετικά αποτελεσματικοί στα ντέρμπι με τους τρεις της Αττικής (6 νίκες σε 7 ντέρμπι σε όλες τις διοργανώσεις).

Οι «κιτρινόμαυροι» την προηγούμενη αγωνιστική εκμεταλλεύτηκαν τα αποτελέσματα των ντέρμπι, το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό (0-1) χάρη στο δικό τους 0-4 στις Σέρρες και ψάχνουν τη νίκη που θα τους εδραιώσει στην πρώτη θέση, απαντώντας στο 0-2 του πρώτου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι δύο ομάδες παίρνουν σταθερά γκολ από τους φορ τους, με τον Γιακουμάκη να είναι καθοριστικός στα δύο παιχνίδια Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και τον Γιόβιτς αντίστοιχα να επιστρέφει μετά την τιμωρία του, έχοντας σταθερά επαφή με τα δίχτυα. Στο 2.40 να σκοράρει ο Γιακουμάκης και αντίστοιχα στο 2.80 για τον Γιόβιτς.

