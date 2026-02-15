Stoiximan Super League: Γκολ και κάρτες στο ντέρμπι της Τούμπας, για το μομέντουμ ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΛ

Ανάλυση και προγνωστικά για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (15/2), όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα (19:30) με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μετά τον Ολυμπιακό, απέκλεισε στο Κύπελλο και τον Παναθηναϊκό επικρατώντας 3-0 συνολικά στους δύο ημιτελικούς. Η ομάδα του Λουτσέσκου σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό, όσο εύκολα δείχνει η διαφορά τερμάτων. Και θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στον ΟΦΗ. Σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ είναι στο -3 από την κορυφή, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Το ενδεχόμενο νίκης επί της ΑΕΚ θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα, εφόσον πάρει το τρίποντο και στο εξ αναβολής με την Κηφισιά. Την ίδια στιγμή οι «ασπρόμαυροι» έχουν μπροστά τους και την διπλή κόντρα με τη Θέλτα στα play offs του Europa League.

Στο 3.50 ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26

Η ΑΕΚ πέρασε άνετα από τις Σέρρες και οδηγεί την κούρσα του τίτλου με βραχεία κεφαλή κόντρα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Μοναδική ήττα για την ομάδα του Νίκολιτς στους 2,5 τελευταίους μήνες είναι αυτή στα προημιτελικά Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Γεγονός που δείχνει την βελτίωση στο παιχνίδι της Ένωσης, που διαθέτει πληθώρα λύσεων μεσοεπιθετικά και πολλούς πρωταγωνιστές. Κομβικό το ντέρμπι της Τούμπας για το τελικό πλασάρισμα της ΑΕΚ στην κανονική περίοδο αλλά και την ψυχολογία της για τη δύσκολη συνέχεια. Οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν και στην Ευρώπη, ωστόσο τα παιχνίδια για τους 16 του Conference League είναι τον Μάρτη, επομένως η σκέψη της ΑΕΚ εντοπίζεται αποκλειστικά στις εντός συνόρων υποχρεώσεις της για τις επόμενες εβδομάδες.

Ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα το ντέρμπι, έστω κι αν ο ΠΑΟΚ μοιάζει να μην καταλαβαίνει από αντίπαλο αυτή την εποχή. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει σημασία σε αυτό το σημείο της σεζόν, επομένως στοιχεία όπως η σκοπιμότητα, η τακτική και η αποφασιστικότητα θα διαμορφώσουν την εξέλιξη στο χορτάρι.

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Οver 0,5 κόκκινες κάρτες & ΠΑΟΚ Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 9.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (21:00). Με απροσπέλαστη αμυντική τακτική και τον Ταμπόρδα να σκοράρει στο 7’, οι «πράσινοι» πέτυχαν σπουδαία νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού και ανανέωσαν τις ελπίδες τους για την 4άδα. Μεσοβδόμαδα ωστόσο έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν τίτλο καθώς γνώρισαν τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ. Για την ομάδα του Μπενίτεθ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με την Βικτόρια Πλζεν για τα play offs του Europa League, ωστόσο ο Παναθηναϊκός θέλει πρώτα να διατηρήσει το μομέντουμ στη Stoiximan Super League.



Στο 1.50 ο Παναθηναϊκός να τερματίσει στους Top 4 της κανονικής περιόδου

Εξακολουθεί να δίνει μάχη παραμονής η ΑΕΛ. Το σερί των τριών νικών της έλαβε τέλος με σκληρό τρόπο, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 1-4 εντός έδρας από τον Παναιτωλικό, έτσι είναι υποχρεωμένη να μείνει σε κατάσταση συναγερμού καθώς βρίσκεται μόλις στο +3 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης. Οφείλει να ψάξει βαθμούς σε κάθε ματς, προκειμένου να μην μπει με έξτρα άγχος στη διαδικασία των playouts.

Ο Παναθηναϊκός είναι απρόβλεπτος και μοιάζει ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η ΑΕΛ έχει σίγουρα κίνητρο, ωστόσο παρουσιάσει αστάθεια στην απόδοση της και δεν έχει το εύκολο γκολ.

Το συνδυαστικό στοίχημα Αναγνωστόπουλος 4+ αποκρούσεις & Γκάρατε να δεχθεί κάρτα & Over 4,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

