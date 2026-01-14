Οριακά ντέρμπι με φόντο τον ημιτελικό που θα κριθεί στην… επίθεση!

Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και συμπεριλαμβάνουν σπουδαία νοκ άουτ παιχνίδια.

Στο πρώτο χρονικά ματς ο, εντυπωσιακός φέτος, Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά έχοντας μία ιστορική ευκαιρία να φτάσει στα ημιτελικά.

Η ομάδα της Βοιωτίας προέρχεται από μία πειστική νίκη απέναντι στον Βόλο (2-0) για το πρωτάθλημα όπου φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη ο σύλλογος των Βορείων

Προαστίων ήρθε ισόπαλος (1-1) με την ΑΕΛ Novibet και ψάχνει τα πατήματα του μετά την αποχώρηση των Τεττέη και Παντελίδη. Δικαιολογημένο φαβορί ο άσος στο 1.67 στη Novibet.

Λίγο αργότερα (17:00) η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση δεν μπόρεσε να πάρει τους 3 βαθμούς απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και το τελικό 1-1 την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Κρητικοί, με έναν τρομερό Τιάγκο Νους που πέτυχε 4 γκολ, «διέλυσαν» με 4-0 τον Αστέρα Aktor και δείχνουν να βρίσκουν τα πατήματα τους. Τη φετινή σεζόν βέβαια έχουν αντιμετωπίσει ήδη 3 φορές την ΑΕΚ γνωρίζοντας την ήττα και στα 3 ματς. Κανένα πάντως δεν ήταν «ανοικτό» και το Under 2.5 στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Στο μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με το διπλό από την έδρα του Ατρομήτου, εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία της ΑΕΚ και πέρασαν πάλι στην κορυφή. Πέρσι έκαναν το νταμπλ, φέτος έχουν τον ίδιο στόχο αλλά οι «ασπρόμαυροι» αποτελούν πάντα έναν αξιόλογο και ποιοτικό αντίπαλο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέρασαν σαν «σίφουνας» με 3-0 από το Αγρίνιο, έχει ενισχυθεί με την προσθήκη του Ζαφείρη και μπήκε με ανεβασμένη ψυχολογία στο νέο έτος. Συνήθως τα παιχνίδια μεταξύ των 2 ομάδων έχουν γκολ και το Over 2.5 είναι σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας (20:30) ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Άρη στo OAKA. Οι «πράσινοι» παρά τη νίκη τους με 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό, έχουν μείνει πολύ πίσω στη «μάχη» για το πρωτάθλημα. Το Κύπελλο αποτελεί τον πιο ρεαλιστικό τους στόχο οπότε το ματς έχει μεγάλη σημασία για τους ίδιους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Άρης ανέκαθεν στοχεύει στη διάκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έδειξε καλό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή για τη Super League κι ας μην κατάφερε να πάρει τη νίκη (1-1). Πηγαίνει στην Αθήνα με μοναδικό σκοπό την πρόκριση. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 2.01 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



