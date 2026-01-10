Η κλήρωση για τη Σάκκαρη στην Αδελαΐδα
Η Μαρία Σάκκαρη εξαργύρωσε την καλή της παρουσία στο United Cup με wild card για τη συμμετοχή της στο 500άρι τουρνουά της Αδελαΐδας.
Η Σάκκαρη πριν ταξιδέψει στη Μελβούρνη για το Αustralian Open, θα αγωνιστεί στο ιδιαίτερα δυνατό WTW 500άρι της Αδελαΐδας, όπου θα πάρει μέρος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Η 30χρονη Ελληνίδα στον 1ο γύρο θα παίξει με την Ντάρια Κασάτκινα και τη νικήτρια στη φάση των «16» θα παίξει με την Κατερίνα Αλεξαντρόβα, Νο.4 στο ταμπλό ή παίκτρια από τα προκριματικά.
Εφόσον η Σάκκαρη βρεθεί στα προημιτελικά, εκεί πιθανές αντίπαλές της είναι οι Λουντμίλα Σαμσόνοβα, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα και η Ντιάνα Σνάιντερ και στα ημιτελικά η Μάντισον Κις και η Γιέλενα Οσταπένκο.
Στο άλλο μέροις του ταμπλό δεσπόζει το όνομα της Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.1), που θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο την Πάουλα Μπαντόσα ή παίκτρια από τα προκριματικά.
Μετέχουν επίσης η Σοφία Κένιν, η Κλάρα Τάουσον, η Μίρα Αντρέεβα, που θα παίξει με τη Λέιλα Φερνάντεζ, και η Έμμα Ναβάρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.