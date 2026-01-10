Η κλήρωση για τη Σάκκαρη στην Αδελαΐδα

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί με wild card στο 500άρι τουρνουά στην Αδελαΐδα και στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ντάρια Κασάτκινα.

Η Μαρία Σάκκαρη εξαργύρωσε την καλή της παρουσία στο United Cup με wild card για τη συμμετοχή της στο 500άρι τουρνουά της Αδελαΐδας.

Η Σάκκαρη πριν ταξιδέψει στη Μελβούρνη για το Αustralian Open, θα αγωνιστεί στο ιδιαίτερα δυνατό WTW 500άρι της Αδελαΐδας, όπου θα πάρει μέρος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η 30χρονη Ελληνίδα στον 1ο γύρο θα παίξει με την Ντάρια Κασάτκινα και τη νικήτρια στη φάση των «16» θα παίξει με την Κατερίνα Αλεξαντρόβα, Νο.4 στο ταμπλό ή παίκτρια από τα προκριματικά.

Εφόσον η Σάκκαρη βρεθεί στα προημιτελικά, εκεί πιθανές αντίπαλές της είναι οι Λουντμίλα Σαμσόνοβα, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα και η Ντιάνα Σνάιντερ και στα ημιτελικά η Μάντισον Κις και η Γιέλενα Οσταπένκο.

Στο άλλο μέροις του ταμπλό δεσπόζει το όνομα της Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.1), που θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο την Πάουλα Μπαντόσα ή παίκτρια από τα προκριματικά.

Μετέχουν επίσης η Σοφία Κένιν, η Κλάρα Τάουσον, η Μίρα Αντρέεβα, που θα παίξει με τη Λέιλα Φερνάντεζ, και η Έμμα Ναβάρο.