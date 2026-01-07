Η Μαρία Σάκκαρη αυτή τη φορά δεν ήταν καλή, υπέπεσε σε πολλά λάθη, γνώρισε την ήττα από την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ, για το 1-0 των ΗΠΑ επί της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup.

H Mαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις καλές της εμφανίσεις στο United Cup με αντίπαλο την Κόκο Γκοφ, τα πολλά αβίαστα λάθη κατέστρεψαν ό,τι καλό προσπάθησε να χτίσει στη διάρκεια του αγώνα, γνώρισε την ήττα με 6-3, 6-2 και οι ΗΠΑ πήραν προβάδισμα 1-0 έναντι της ελληνικής ομάδας στα προημιτελικά της διοργάνωσης στο Περθ.

Άργησε να μπει στον αγώνα και 0-1

Η Σάκκαρη άρχισε άσχημα τον αγώνα, κάνοντας αρκετά αβίαστα λάθη, η Γκοφ αν και δυσκολεύτηκε να κατακτήσει το game (1-0), στο 2ο game προηγήθηκε με 15-40 και στην πρώτη ευκαιρία πέτυχε το break (2-0).

Χωρίς δυσκολίες κράτησε το 2ο δικό της service game (3-0) και τα πράγματα έγιναν περισσότερο δύσκολα για τη Σάκκαρη όταν βρέθηκε ξανά στο 15-40, δεν απέφυγε το νέο break με την Γκοφ να ξεφεύγει με 4-0 και χωρίς προβλήματα να φθάνει το 5-0 σε 23 λεπτά.

Η Σάκκαρη όχι μόνο απέφυγε το bagel set, μειώνοντας σε 5-1, αλλά έφθασε και σε break με την Γκοφ να αρχίζει τα αβίαστα λάθη, 5-2 και διατηρώντας το σερβίς της η Ελληνίδα παίκτρια πλησίασε στο 5-3. Όμως η Γκοφ σερβίροντας, έφθασε σε διπλό break point (40-15) και στη 2η ευκαιρία κατέκτησε το σετ με 6-3.

Παρόμοια εικόνα και 0-2

Μετά το 1-1 στο 2ο σετ, η Σάκκαρη βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση (15-40) και με αβίαστο λάθος της η Γκοφ πέτυχε νέο break, προσπερνώντας με 2-1.

Η Γκοφ υπέπεσε σε δύο νέα διπλά λάθη στο 4ο game, όμως η Σάκκαρη συνέχισε τα αβίαστα λάθη, με την Αμερικανίδα να φθάνει στο 3-1.

Η Σάκκαρη μετά το 0-30, είχε τις λύσεις με winners να διατηρήσει το σερβίς της, μειώνοντας σε 3-2. Η Γκοφ ξέφυγε εκ νέου με διαφορά δύο games (4-2), η Αμερικανίδα δημιούργησε νέο break point (30-40), όμως πέτυχε το break στη 2η ευκαιρία της στο game, ξεφεύγοντας με 5-2.

Είχε το σερβίς και την ευκαιρία να κλείσει το παιχνίδι, έφθασε σε διπλό match point (40-15) και πετυχαίνοντας τον στόχο της έκλεισε το 2ο σετ με 6-2.