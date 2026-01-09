Ο πλήρης Ολυμπιακός επιστρέφει στις νίκες!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη μεγάλη νίκη τους στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό είχαν άλλη μία δύσκολη αποστολή. Ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν τη Φενερμπαχτσέ και σε ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο ηττήθηκαν με 88-80.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σημαντικές απουσίες (Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ) αλλά στάθηκε πολύ καλά απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ενώ ο Ντόντα Χολ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ έπαιξε και για τον Σέρβο συμπαίκτη του.

Με αυτή την ήττα οι Πειραιώτες έμειναν στην 8η θέση με ρεκόρ 11-8 και επιστρέφουν στο «σπίτι» τους με μοναδικό στόχο τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Είναι το μεγάλο φαβορί για να την πετύχουν και αν πιάσουν καλή απόδοση μπορεί να το κάνουν και άνετα. Η νίκη τους με χάντικαπ -11,5 πόντων προσφέρεται σε απόδοση 1.72 στη Novibet

Oι Βαυαροί πηγαίνουν στο ΣΕΦ με ανεβασμένη ψυχολογία καθώς προέρχονται από νέα νίκη (96-89) αυτή τη φορά στο Μόναχο απέναντι στην Μπασκόνια. Με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Ομπστ που πέτυχε 37 πόντους, έφτασαν σε μία μεγάλη ανατροπή.

Πραγματοποίησαν ένα τρομερό 4ο δεκάλεπτο (36-20) και έφτασαν τις 6 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι σε καλή κατάσταση και το Over 165.5 Πόντοι στην αναμέτρηση βρίσκεται σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Ακόμα βέβαια δεν είναι σε θέση να ονειρεύονται κάτι παραπάνω από μία αξιοπρεπή πορεία καθώς με ρεκόρ 7-13 είναι μακριά ακόμα και από την τελευταία θέση που οδηγεί στα πλέι ιν.

Αυτό βέβαια τους κάνει να παίζουν χωρίς πίεση ενώ με τον Πέσιτς στον πάγκο έχουν δείξει μία αισθητή βελτίωση. Μετράνε 6 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις αλλά ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν μεγάλη υπέρβαση για να πάρουν κάτι από την αναμέτρηση στο ΣΕΦ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



