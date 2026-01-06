Υποψίες για πρωτοφανές σκάνδαλο στο άλμα με σκι: Ενέσεις στα γεννητικά όργανα για μεγαλύτερες πτήσεις

Ρεπορτάζ της Marca αποκαλύπτει τις υποψίες για σκάνδαλο που υπάρχει στον χώρο άλματος με σκι.

Ένα νέο, αμφιλεγόμενο ζήτημα έχει αρχίσει να συζητείται έντονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Marca, στον κόσμο του άλματος με σκι, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ορισμένοι αθλητές καταφεύγουν σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος, με στόχο να αποκτήσουν πλεονέκτημα στον σχεδιασμό της αγωνιστικής τους στολής και κατ’ επέκταση, μεγαλύτερη απόσταση πτήσης.

Ο ρόλος του εξοπλισμού στο άλμα με σκι

Ο εξοπλισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο άλμα με σκι, με τη στολή να παίζει κρίσιμο ρόλο στην αεροδυναμική του αθλητή. Τον Μάρτιο του 2025, πέντε Νορβηγοί άλτες και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου τους τιμωρήθηκαν για παράνομες τροποποιήσεις στολών κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τρόντχαϊμ.

Αργότερα ήρθε στο φως βίντεο που έδειχνε στολές να τροποποιούνται με ραπτομηχανή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, γεγονός που οδήγησε σε απολύσεις, αποκλεισμούς και αλλαγές κανονισμών από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS), η οποία υιοθέτησε πολιτική μηδενικής ανοχής.

Οι κανονισμοί και το «παράθυρο» εκμετάλλευσης

Οι κανονισμοί της FIS καθορίζουν με ακρίβεια, τις λεπτομέρειες...

το μήκος της στολής

τις επιτρεπόμενες ραφές

και την απόσταση 2 έως 4 εκατοστών από το σώμα σε συγκεκριμένα σημεία

Ο λόγος είναι καθαρά αεροδυναμικός: μεγαλύτερη επιφάνεια στολής σημαίνει μεγαλύτερη άντωση και μεγαλύτερη απόσταση πτήσης.

Η νέα υπόθεση: υαλουρονικό και μετρήσεις 3D

Πριν από την έναρξη της σεζόν, κάθε άλτης περνά από τρισδιάστατη σάρωση, με τη μέτρηση να ξεκινά από το χαμηλότερο σημείο της γεννητικής περιοχής. Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται ως βάση για τον σχεδιασμό της στολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το παρασκήνιο του αθλήματος, υπάρχουν υποψίες ότι ορισμένοι αθλητές επιχειρούν να μετατοπίσουν τεχνητά αυτό το σημείο μέσω ενέσεων υαλουρονικού, ώστε να δικαιολογείται μεγαλύτερη επιφάνεια στολής και άρα πλεονέκτημα στον αέρα.

Παλαιότερες πρακτικές και νέες ανησυχίες

Στο παρελθόν, όταν οι μετρήσεις γίνονταν χειροκίνητα, υπήρχαν καταγγελίες για χρήση σιλικονούχων προφυλακτικών, με σκοπό την αλλοίωση των μετρήσεων κατά λίγα χιλιοστά.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις ή πειθαρχικές αποφάσεις για τη νέα αυτή υπόθεση. Ωστόσο, ο επικεφαλής εξοπλισμού της FIS, Ματίας Χάφελε, προανήγγειλε αλλαγές στη διαδικασία: «Δεν προγραμματίζονται νέες μετρήσεις προς το παρόν, αλλά εργαζόμαστε σε μεθόδους ώστε η οστική δομή και όχι οι μαλακοί ιστοί να καθορίζουν το αποτέλεσμα».