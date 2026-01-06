Αφήνουν πίσω το ντέρμπι και φουλ για καυτό δεύτερο γύρο

Ο 2ος γύρος της Euroleague ξεκινάει με δυνατά παιχνίδια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη μετά το μεταξύ τους ντέρμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία δύσκολη αποστολή στην έδρα της Φενερμπαχτσέ αλλά πηγαίνουν στην Τουρκία με ανεβασμένη ψυχολογία. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από ένα σπουδαίο διπλό (87-82) στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό για την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague.

Με οδηγούς τους Σάσα Βεζένκοφ (24 π., 9 ρ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (21 π.) ο Ολυμπιακός επικράτησε του μεγάλου του αντιπάλου και έφτασε το 11-7 στη βαθμολογία. Έχει μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο και ευελπιστεί να συνεχίσει δυναμικά και στη συνέχεια του 2026. Ο Βεζένκοφ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε και στο ματς με τον Άρη την Κυριακή (04/01) για το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στη Θεσσαλονίκη με 95-84 και ο Σάσα πέτυχε 23 πόντους. Το να σκοράρει Over 18.5 Πόντους στην Κωνσταντινούπολη προσφέρεται σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Οι Πειραιώτες φρόντισαν μάλιστα να ενισχυθούν ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς που έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν.

Στην αντίπερα όχθη πιο δυνατή μοιάζει και η Φενερμπαχτσέ καθώς απέκτησε τον Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ ενώ πήρε πίσω στην ομάδα τον Νάντο Ντε Κολό.

Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικιεβίτσους δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση και προέρχεται από μία εμφατική νίκη στην Ισπανία απέναντι στην Μπασκόνια με 93-108.

Ο Μπάλντουιν ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 24 πόντους ενώ είχε και 7 ασίστ, σε μία γενικά συνολική καλή εμφάνιση. Έτσι η Φενέρ με ρεκόρ 12-6 είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας και «χρωστάει» άλλο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός μετά την εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» ψάχνει αντίδραση στην Ευρωλίγκα. Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μόνος που διασώθηκε από τους «πράσινους» καθώς πέτυχε 32 πόντους και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Το «τριφύλλι» έμεινε στο 12-7 και τώρα έχει μπροστά του παιχνίδια που οφείλει να κερδίσει. Ένα τέτοιο είναι αυτό με την Αρμάνι Μιλάνο, με τον 1 (-8,5) να βρίσκεται στο 1.87 στη Novibet.

H ομάδα του Αταμάν πήρε τη νίκη (92-85) στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα την Κυριακή (04/01) με τον Ναν να είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής σκοράροντας 24 πόντους.

Η Μιλάνο ηττήθηκε στο ιταλικό ντέρμπι την προηγούμενη αγωνιστική με 97-85 από τη Βίρτους Μπολόνια και έχασε έδαφος στη «μάχη» που δίνει για τα πλέι οφ. Με ρεκόρ 9-10 είναι στη 12η θέση και μοιάζει δύσκολο να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

