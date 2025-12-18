«My Voice, My Choice»: Υπέρ της πρωτοβουλίας για προσβάσιμες αμβλώσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Oι ευρωβουλευτές στήριξαν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για βελτίωση της πρόσβασης σε περίθαλψη άμβλωσης στην Ευρώπη, μέσω ενός εθελοντικού χρηματοδοτικού μηχανισμού αλληλεγγύης

Μέσω σχετικού ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές γυναίκες εντός της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις. Εκφράζεται έντονος προβληματισμός για τα εμπόδια, νομικής και πρακτικής φύσεως, που παραμένουν σε ορισμένες χώρες, με τους ευρωβουλευτές να προτρέπουν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν το θεσμικό τους πλαίσιο βάσει των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε με 358 ψήφους (202 κατά, 79 αποχές) και καλεί την Κομισιόν να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία «My Voice, My Choice». Στόχος είναι η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου προαιρετικής συμμετοχής, με ευρωπαϊκούς πόρους, που θα διευκολύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλούς τερματισμού της εγκυμοσύνης σε άτομα που στερούνται αυτής της δυνατότητας, πάντα σε συμφωνία με τις εθνικές νομοθεσίες.

Δικαιώματα και σωματική αυτονομία

Οι ευρωβουλευτές δίνουν έμφαση στην ανάγκη για πιο δυναμική ευρωπαϊκή παρέμβαση στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Ζητούν τη διασφάλιση της σωματικής αυτοδιάθεσης μέσω της καθολικής πρόσβασης σε:

• Υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και ενημέρωσης.

• Προσιτά μέσα αντισύλληψης.

• Ασφαλείς διαδικασίες άμβλωσης.

• Ποιοτική υγειονομική φροντίδα για τις μητέρες.

Παράλληλα, καταδικάζονται οι προσπάθειες υπονόμευσης της ισότητας των φύλων και οι επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των γυναικείων δικαιωμάτων, καθώς παρατηρείται μια ανησυχητική τάση οπισθοδρόμησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Abir Al-Sahlani (Renew, Σουηδία) χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως μια σπουδαία νίκη για τις γυναίκες της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η ΕΕ αναγνωρίζει πλέον την αναπαραγωγική υγεία ως θεμελιώδες δικαίωμα. Τόνισε ότι η ανταπόκριση του Κοινοβουλίου στο αίτημα των πολιτών αποδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας στο πλαίσιο της δημοκρατίας.

Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και, ως συντονίστρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή FEMM, έπαιξε τον ρόλο-κλειδί: χωρίς τη δική της επιμονή, διαπραγμάτευση, δουλειά και πολιτική βούληση, το ψήφισμα δεν θα έφτανε ποτέ στην ολομέλεια. Και χωρίς το ΕΛΚ, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλειοψηφία δεν υπάρχει.

Η Ελεονώρα Μελέτη ξεκαθάρισε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι ούτε «ναρκοπέδιο» της δεξιάς ούτε «παντιέρα» της αριστεράς. Όταν τα πάντα βάφονται κομματικά, κινδυνεύει να χαθεί η ουσία. Και εδώ η ουσία είναι μία: οι γυναίκες. «Τα γυναικεία δικαιώματα δεν ανήκουν στα κόμματα. Ανήκουν στις γυναίκες. Η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πού γεννήθηκες. Η ασφάλεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχεις. Η υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από ιδεολογίες», δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ από το βήμα της ολομέλειας.

Το πραγματικό ερώτημα, όπως το έθεσε, είναι απλό και ξεκάθαρο: «Εμπιστευόμαστε τις γυναίκες; Όχι στα εύκολα. Όχι όταν είναι της μόδας. Αλλά όταν είναι δύσκολο. Όταν χρειάζεται. Στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μιας γυναίκας, η Ευρώπη δεν πρέπει να κρίνει. Πρέπει να εμπιστεύεται και να στηρίζει.»

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει πλέον να παρουσιάσει τις προτάσεις της (νομοθετικού ή άλλου χαρακτήρα) μέχρι τον Μάρτιο του 2026, τεκμηριώνοντας πλήρως τις αποφάσεις που θα λάβει.

Ιστορικό πλαίσιο

Το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών δίνει στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ζητούν άμεσα τη θέσπιση νόμων, εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από επτά διαφορετικά κράτη μέλη. Από την καθιέρωση του θεσμού με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 13 τέτοιες προσπάθειες έχουν στεφθεί με επιτυχία. Η πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» ξεπέρασε τις 1,12 εκατομμύρια υπογραφές, με τους διοργανωτές να παρουσιάζουν τις θέσεις τους σε επίσημη ακρόαση στο Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: Jenny.gr

