Τέλος εποχής: Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος δάσκαλος πυγμαχίας/kick boxing Γιάννης Κακαράκης

Γράφει η Γεωργία Μπιτάκου

Νικημένος από την επάρατη νόσο έφυγε απο τη ζωή ο σπουδαιότερος δάσκαλος Kick Boxing και πυγμαχίας Γιάννης Κακαράκης(68 ετών).

Γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία με καταγωγή από το Κισσάριο Έβρου και μαθητής του σπουδαίου επίσης εκλιπόντος Γιώργου Μάλλιου με τη δράση, την αφοσίωση και τις επιλογές του συνέβαλε καθοριστικά στην θεμελίωση και εξάπλωση του kick boxing στην Ελλάδα .

Έχει δύο σημαντικές πρωτιές εξάλλου ήταν η πρώτος επαγγελματίας μαχητής και ο πρώτος προπονητής που πάτησε το πόδι του στην Ιαπωνία στη θρυλική διοργάνωση Κ-1.

Εκείνος εξάλλου διαμόρφωσε όλο το στρατηγικό πλάνο διαβάζοντας άριστα τον αντίπαλο τον θρυλικό Τούρκο Οζκαν χαρίζοντας έτσι την πρώτη σημαντική νίκη του εκτός συνόρων στον Μιχάλη Ζαμπίδη που του άνοιξε στη συνέχεια το δρόμο σε μεγάλες διοργανώσεις.

Στην καριέρα του ως προπονητής υπήρξε πάνω από 1000 φορές σε γωνία αθλητών, ανάμεσά τους σπουδαίοι μαχητές όπως ο θρύλος Στέλιος Λογγινίδης (Stan the Man), ο παγκόσμιος πρωταθλητής Muay Thai Σταμάτης Μπιτάκος, ο Μελέτης Κακουμπάβας, ο Γιώργος Κατσινόπουλος και πλήθος άλλων.

Ως αθλητής ο ίδιος ήταν πρωταθλητής εφήβων στο Ταεκβοντό το 1973, ενώ στην Πυγμαχία ήταν πρωταθλητής Ελλάδος επί σειρά ετών, Βαλκανιονίκης το 1986 και επί 9 συναπτά έτη στην Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας. Ακόμα στο Tang Soo Do ήταν 2ος πρωταθλητής Ευρώπης του 1981 στην Αγγλία, 4ος παγκόσμιος το 1982 στις ΗΠΑ και 1ος στην Ευρώπη το 1983. Στο Kickboxing αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης τα έτη 1984 και 1985, πρωταθλητής Ελλάδος από το 1982 ως το 1990, ενώ είχε και ασύλληπτο ρεκόρ με 63 νίκες και 1 ήττα.

Τιμήθηκε με την ένταξή του στο Hall of Fame των μαχητικών αθλημάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια προπονούσε στο ‘The Fighting Mall’ και συνεργαζόταν με το ‘Αριστοτέλειο Boxing Club’.

Με το άκουσμα του αναπάντεχου «φευγιού» του έπεσε κυριολεκτικά το διαδίκτυο κάτι που στο χώρο των πολεμικών τεχνών δεν είχε ξαναγίνει σε άλλη απώλεια γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια αγάπη και εκτίμηση που έχουν προς το πρόσωπο του όλοι όσοι εμπλέκονται στο μαχητικό κόσμο.

Φωτογραφίες, διηγήσεις, ανέκδοτα , στιγμές από τη ζωή ενός αληθινού θρύλου που πάντα με πάθος και έκρηξη υπερασπιζόταν τις πολεμικές τέχνες, στήριζε όλους τους μαχητές όλης της χώρας και κυρίως δίδασκε τι σημαίνει να είσαι αληθινός , υπερήφανος και αξιοπρεπής άνθρωπος !

Μέχρι τέλους, δίνοντας την άνιση μάχη του και με την ίδια άσβηστη σπίθα στο βλέμμα ανυπομονούσε και ονειρευόταν να επιστρέψει στα ring και στους αθλητές του που δεν ξεχώρισε από την αγαπημένη του βιολογική οικογένεια.

Αφήνει φεύγοντας ένα κενό αναντικατάστατο και μαζί του τελειώνει μια εποχή ρομαντική,ανιδιοτελής και αυθεντικά ακέραιη !

Η εξόδιος ακολουθία και τελευταίος αποχαιρετισμός θα τελεστή το Σάββατο 20/12 στο Κοιμητήριο Νέας Φιλαδέλφειας στις 10:00(Κόκκινος Μύλος)