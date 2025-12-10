Q&A με τον Ορέστη Ομράν, διεθνή νομικό & διδάκτορα δικαίου

“Η Ελλάδα, με σωστή πολιτική διαχείριση μπορεί να τοποθετηθεί στις 4-5 χώρες που θα διαμορφώσουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης”

Στο δεύτερο επεισόδιο του vidcast του Gazzetta EU HUB ο Ορέστης Ομράν, διεθνής δικηγόρος και Δρ. Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου, αναλύει τις τρεις καθοριστικές προκλήσεις που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης πενταετίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εστιάζει στον ρόλο που επιδιώκει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ουκρανικό ζήτημα, αλλά και στη θέση της σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία. Όπως σημειώνει, η Ευρώπη εξακολουθεί να στερείται της ταχύτητας και της ευελιξίας που απαιτούν οι περιστάσεις, εξαιτίας βαθιά ριζωμένων γραφειοκρατικών δομών και ενός διαχρονικού θεσμικού ελλείμματος που περιορίζει την αποτελεσματικότητά της.

Ο Ομράν αναφέρεται επίσης στην ανάγκη για ουσιαστική ενεργειακή αυτονομία, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Αναλύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και εξηγεί τι πρέπει να αλλάξει στο εσωτερικό της ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευρωπαϊκοί πόροι και τα διαθέσιμα προγράμματα.

Τέλος, μιλά για τη δική του παρουσία στα ευρωπαϊκά δρώμενα και για το think tank Synergia που έχει ιδρύσει, το οποίο στοχεύει, όπως αναφέρει, στο να συμβάλει σε έναν πιο ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.