Stoiximan Super League: Ζόρικη έξοδος για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ντέρμπι αποδείξεων για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Ανάλυση και προγνωστικά για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τις αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής και το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής (30/11), συνεχίζεται η μάχη κορυφής στη Stoiximan Super League.

Στις 17:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο. Η αγωνιστική εικόνα των γηπεδούχων έχει βελτιωθεί πολύ τον τελευταίο ενάμιση μήνα, κάτι που μπορεί κανείς να εισπράξει και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Η παρουσία του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο έχει αλλάξει τους συσχετισμούς στο χορτάρι αλλά και την ψυχολογία των παικτών.

Δύο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και την οριακή ήττα από την ΑΕΚ μετράει ο Παναιτωλικός στα πέντε πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος, επικρατώντας στο ενδιάμεσο με σκορ 4-1 της Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας. Βασικός στόχος της ομάδας του Αγρινίου να ξεμπερδέψει γρήγορα με τα χαμηλά και σε δεύτερο χρόνο να κοιτάξει το πλασάρισμα στις θέσεις 5-8.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στην αναμέτρηση μετά την επική μάχη της Τετάρτης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν 3-4 από τους «μερένγκες», ωστόσο στάθηκαν απόλυτα ανταγωνιστικοί απέναντι σε ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο και έχασαν τον βαθμό της ισοπαλίας στις λεπτομέρειες.

Η κατάκτηση των εγχώριων τίτλων αποτελεί προτεραιότητα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που οδηγεί την κούρσα του τίτλου στο +2 από τον ΠΑΟΚ και το +3 από την ΑΕΚ, μετρώντας πέντε νίκες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδι πρωταθλήματος. Οι λύσεις στα χέρια του Βάσκου τεχνικού είναι πολλές και ο Ολυμπιακός αναμένεται να παραταχθεί με 3-4 αλλαγές στο βασικό του σχήμα σε σχέση με το 90λεπτο κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Παναιτωλικός είναι σε άνοδο και συχνά βρίσκει τον τρόπο να ζορίζει τους «μεγάλους». Ο Ολυμπιακός μοιάζει να ρολάρει εσχάτως επιθετικά, έχει καλή ψυχολογία και θέλει να διατηρήσει το προβάδισμα του στην κούρσα του τίτλου. Χωρίς αξία ωστόσο οι υπέρ του αποδόσεις ως απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης.

Στις 19:00 στη Λιβαδειά είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. H ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι η πολύ ευχάριστη νότα του πρωταθλήματος και αυτή που κλέβει τις εντυπώσεις με το αγωνιστικό της προφίλ. Μετά και το σπουδαίο «διπλό» στο Βόλο εδραιώθηκε στην 4η θέση, με ρεκόρ 6Ν-3Ι-2Η, μετράει τρεις σερί νίκες και παρουσιάζει την καλύτερη επιθετική επίδοση της κατηγορίας με 28 τέρματα!

Ο Λεβαδειακός λειτουργεί στο χορτάρι σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές του αθλήματος, παίζει με περίσσιο θάρρος και αυτοπεποίθηση και σίγουρα δε φοβάται να ρισκάρει. Αποδεικνύοντας παράλληλα πως οι εμφανίσεις του δεν αποτελούν «πυροτέχνημα».

Σε θετικό μομέντουμ είναι και ο ΠΑΟΚ, που στα 10 τελευταία παιχνίδια του εντός κι εκτός συνόρων έχει απολογισμό 8Ν-1Ι-1Η. Σίγουρα το 1-1 της Πέμπτης με την Μπραν «πόνεσε» την ομάδα του Λουτσέσκου, που είχε ευκαιρίες να καθαρίσει το ματς από τη στιγμή που προηγήθηκε και δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε.

Ένα ερώτημα είναι η διαχείριση της πνευματικής κόπωσης σε σειρά αγώνων, αλλά των τραυματισμών που ήρθαν εσχάτως, καθώς το ρόστερ του «Δικεφάλου» δεν είχε τόσο βάθος όσο θα ήθελε ο Ρουμάνος τεχνικός. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα, με στόχο τον τίτλο στη Stoiximan Super League.

Προφανώς και έχει φαβορί το παιχνίδι, εντούτοις ο Λεβαδειακός είναι μάλλον η πιο επικίνδυνη ομάδα του πρωταθλήματος για τους «μεγάλους». Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που παίζει με άγνοια κινδύνου. Ματς που συγκεντρώνει καλές προϋποθέσεις για γρήγορο ρυθμό και φάσεις στις δύο περιοχές.

Στις 21:00 στο Απόστολος Νικολαΐδης, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» δείχνουν να έχουν μπει σε μια σειρά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Η παρουσία του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο αποτυπώνεται στις τέσσερις σερί νίκες απέναντι σε Μάλμε, ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό και Στουρμ Γκρατς που μπορούν να θέσουν νέα όρια στις φετινές αξιώσεις του Παναθηναϊκού.

Στην 14η θέση με εννέα βαθμούς και σε τροχιά οκτάδας το «τριφύλλι» στο Europa League, στο -10 από την κορυφή της Stoiximan Super League και με παιχνίδι λιγότερο. Προφανώς και περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν, έτσι για τον Παναθηναϊκό ο απόλυτος στόχος είναι η νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Η ΑΕΚ πέρασε ένα δύσκολο διάστημα μετά τις «κολλητές» ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, έβγαλε αντίδραση και τώρα αρχίζει να βγάζει ένα πιο πειστικό πρόσωπο στο χορτάρι. Στα έξι τελευταία παιχνίδια της έχει μια ισοπαλία και πέντε νίκες, όλες με σκορ 1-0! Κάτι που διόλου ενόχλησε, ειδικά στο μεσοβδόμαδο 1-0 επί της Φιορεντίνα στη Φλωρεντία, για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Σπουδαίο αποτέλεσμα, που δίνει πολλή ψυχολογία και αφήνει ορθάνοιχτο τον δρόμο για την οκτάδα. Στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ έχει μεν χρόνο να καλύψει τη διαφορά, ωστόσο ξέρει πως πρέπει να φύγει με αποτέλεσμα από τη Λεωφόρο.

Ντέρμπι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Ο Παναθηναϊκός είναι στα «σχοινιά», αφού δεν έχει κανένα περιθώριο για απώλειες. Είναι πάντως και σε καλή κατάσταση, με αυτοπεποίθηση, κάτι που όμως ισχύει και για την ΑΕΚ.

